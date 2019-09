David Silva saldrá del Manchester City y podría volver a España

El mediocampista español dejará el club inglés cuando acabe la temporada, 10 años después de haber llegado al Etihad; Las Palmas, posible destino.

David Silva, mediocampista español del , no tiene prisas por decidir su futuro. El jugador de 33 años dejará el Etihad Stadium el próximo verano, cuando su contrato actual finalice después de 10 años en el club.



Goal pudo saber que los representantes de Silva han recibido varias ofertas, pero él no ha tomado ninguna decisión sobre su futuro. El Inter Miami, un equipo que se está armando para competir en la , ha manifestado su interés en el ex internacional por , pero también hubo rumores de una salida destino a o .

Silva también ha dicho que estaría interesado en jugar para antes de retirarse, aunque el conjunto canario está ahora mismo en la Segunda División española.



Sin embargo, sus planes de futuro están en suspenso. Al menos ahora mismo, que se concentra en su última temporada con los campeones de la Premier League.



Después de ganar cuatro títulos de Premier, dos Copas de la FA y cuatro Copas de la Liga durante su estadía en el City, Silva fue nombrado capitán tras la salida de Vincent Kompany en el verano pasado.



Es una figura influyente en el campo de entrenamiento, nutriendo con su experiencia a los más jóvenes del Manchester City, entre ellos Phil Foden, quien es visto como su sucesor a largo plazo.

En el campo, Silva sigue siendo una pieza clave en los planes de Pep Guardiola después de haber sido titular en seis de los ocho partidos del City en lo que va de la temporada.



Después de una carrera exitosa que lo ha visto ganar dos Campeonatos de Europa y una Copa del Mundo con España, Silva espera terminar su carrera con un título en la Liga de Campeones, la única medalla que le falta en su colección.



Silva es visto por los fanáticos del City como uno de los mejores jugadores de la historia del club y tiene un vínculo cercano con Guardiola, especialmente con cómo se comportó Pep cuando Mateo Silva, hijo de David, nació prematuramente en 2017.



Como sea, Silva cree que es el momento adecuado para terminar su paso por el club. "Diez años para mí son suficientes, es el momento perfecto", dijo al Daily Mail en junio. "Inicialmente, el club hablaba de dos años más, pero decidí firmar uno, así que terminaré a los 10 años de haber llegado".



"Completa el ciclo y es una buena cifra redonda. Nunca me vi jugando contra el City para otro equipo. Así que 10 años, ¡eso es todo!".