Fernando Vázquez, técnico del Deportivo La Coruña: "El club debe impugnar la jornada"

Fernando Vázquez, entrenador del club, mostró su desacuerdo con la decisión de no suspender toda la jornada

La suspensión del Deportivo de La Coruña - Fuenlabrada pero no de la jornada 42 de la Liga Smartbank ha generado mucha polémica entre los equipos implicados tanto en el descenso como en la lucha por el playoff. Uno de los mas perjudicados es precisamente el Deportivo, que disputará el partido aplazado estando ya descendido. Su técnico, Fernando Vázquez, se mostró tan sorprendido como critico con la decisión tomada por La Liga, y aseguró que el club gallegó debería "impugnar la jornada".

"No entiendo que el esté jugando, jugó hace tres días contra el Fuenlabrada. El Lugo y el juegan con ventaja, no tienen la presión de nuestro marcador. Se juegan todos los partidos de la jornada a la vez para no tener ventaja competitiva. No entiendo la comunicación de La Liga, que dice que es por seguridad de los jugadores y el Elche está jugando. Evidentemente, no entiendo la parte donde dice que es por el bien general de la competición. Se está vulnerando la competición, eso es que el Deportivo no importa", dijo en Movistar antes de que se disputara la jornada, esa que acabaría con el descenso del Depor.

"Imagina que el Albacete y el Lugo ganan, nosotros hemos descendido sin jugar. Manifiesto la total oposición a la situación. Nos sentimos muy perjudicados. Quizás tenemos que jugar un partido en unos días estando descendido. Y el Fuenlabrada también se juega el playoff. No será lo mismo el partido. Lo normal sería haber suspendido toda la jornada tres días. El Depor leyó el comunicado. Estábamos aquí y el Fuenlabrada no se presentó, nos hemos enterado cuando hemos llegado al campo".

La competición ya está vulnerada. Podemos jugar un partido sin interés, con el Deportivo descendido y el Fuenlabrada en playoff. Y aunque nos den los tres puntos, nuestro partido no influyó en la competición. Hoy el Lugo está jugando y no se preocupan por nosotros. Eso es ventaja competitiva. Es absolutamente un error".

Fernando Vázquez:

"Nos sentimos muy perjudicados"

"No puedo entender la comunicación de "

"Habría que haber suspendido la jornada"

"No entiendo que el Elche esté jugando"

"Lugo y Albacete están jugando con ventaja"

"Se ha producido una vulneración de la competición" pic.twitter.com/R4D2cGse8U — Fútbol en Movistar+ (@MovistarFutbol) July 20, 2020

Consumado el descenso, Vázquez pidió que el Deportivo impugne la jornada

"Estoy estupefacto. LaLiga no puede decir que es por la salud de los jugadores y jugar. ¿Por qué no se podía aplazar la competición? ¿Es que el Deportivo no cuenta? El club debe impugnar la jornada”, dijo en declaraciones para Onda Cero. Y agregó: “Se podía prever que se diese una situación como esta. No sé cómo el CSD, LaLiga y la RFEF se pusieron de acuerdo. Esto debe ser un toque de atención. Si en el fútbol ocurren estas cosas y estamos muy controlados, imaginémonos que debe pasar en la sociedad”.

Fernando Vidal: "Se dice la mejor Liga del mundo y es una auténtica chapuza"

"La adulteración es total y absoluta. Nos llevamos una sorpresa cuando nos dicen que el resto de partidos se van a disputar. Ahí se comete un error gravísimo. Las dos últimas jornadas se tienen que disputar a la misma hora. Tiene que repetirse la jornada, no hay otra solución", dijo el presidente del Deportivo La Coruña, Fernando Vidal.

Y agregó: "Hay más clubes como el Elche, el Rayo, el ... os puedo decir que sí tengo constancia, por parte del presidente del Rayo, de ciertos coacciones para jugar el partido. Está totalmente indignado. Haremos fuerza común. Cuantos más equipos, mejor. Hay que pelear por la limpieza del fútbol".

Además, Vidal apunta que irán hasta la justicia ordinaria si es necesario: "Iremos a las más altas instancias, porque es lamentable lo que se ha hecho hoy. Dejar un partido sin disputar... al final, el club que incumple el protocolo y es negligente, sale beneficiado. Me parece el colmo que no se guarde el principio de igualdad para todos. No sé cómo puede pasar esto en el fútbol español. Se dice la mejor Liga del mundo y es una auténtica chapuza".

El presidente terminó señalando los siguientes pasos que dará el club, que también tiene un frente abierto por la alineación indebida del : "Lo tenemos claro, mañana (martes) emitiremos el recurso al TAD por alineación indebida y los pertinentes ante la Federación para la impugnación de esta jornada. Habrá una lluvia de protestas por los otros clubes que se han sentido perjudicados por esta decisión que es muy chapucera".

El comunicado del Deportivo previo al descenso

Por su parte, el Deportivo ha emitido un comunicado, donde asegura que tomará acciones legales tras la decisión de La Liga:

"Conocida la nota informativa en que se comunica el acuerdo del aplazamiento del encuentro de la 42ª jornada de LaLiga: RC Deportivo – CF Fuenlabrada, y la celebración del resto de la jornada en horario unificado programada para hoy a las 21:00 horas, el Real Club Deportivo de La Coruña SAD ha puesto en conocimiento tanto de LaLiga, como de la RFEF y el CSD, su oposición frontal a tal decisión, al entender que se adultera la competición y el espíritu de las dos últimas jornadas con partidos cuyos resultados influyen en los demás.

El artículo sigue a continuación

El Real Club Deportivo ha cumplido escrupulosamente con todas las exigencias sanitarias marcadas en los protocolos y se ha presentado a la disputa del partido sin que haya comparecido el Fuenlabrada. Por supuesto, nos mostramos totalmente de acuerdo con las razones sanitarias que obligan a la suspensión y que son asumidas por este Club, pero consideramos que debe entenderse que el Fuenlabrada no se ha presentado a la celebración del partido y que al Deportivo le perjudica la disputa del resto de la jornada en estas condiciones.

Por todo ello, el Real Club Deportivo de La Coruña estudiará y emprenderá todas las acciones legales necesarias, antes las instancias correspondientes, en defensa de sus legítimos intereses".