Fernando Muslera sufrió una grave lesión en Turquía

Aunque ya se encargó de descartar cualquier tipo de contacto desde Boca, Fernando Muslera no pudo escapar a la pregunta de moda de la cuarentena: "¿Y si te llama Román?". Pero este domingo, en el regreso de la Superliga de , fue noticia por una desgraciada noticia: una grave lesión.

El arquero que actualmente milita en formaba parte del duelo de su equipo ante Rizespor y a los 14 minutos, en una pelota suelta dentro del área, Ismael Diomande cayó sobre su pierna derecha y le provocó una fractura de tibia y peroné, por la cual se lo debió llevar la ambulancia, visiblemente dolorido.

Así, el uruguayo deberá ser operado y no podrá volver a atajar en buena parte de lo que queda del 2020, por lo que lógicamente queda descartado cualquier posible acercamiento que pueda existir desde Boca, donde sonó entre los posibles reemplazantes de Esteban Andrada, en caso de concretarse su venta al exterior.

