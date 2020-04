Fernando Gago no se rinde: "Me operaron cinco veces y volví cuatro, ¿por qué no cinco?"

El volante de Vélez aún confía en poder volver a jugar de forma profesional y por eso trabaja "como si fuera la primera vez que me pasa".

El 30 de enero, cuando el COVID-19 aún estaba lejos de ser la amenaza mortal al mundo en la que se transformó unos días después, todo se desmoronaba para Fernando Gago, una vez más. El jugador de Vélez intentaba recuperar una pelota, pero su rodilla izquierda volvía a romperse y era tiempo de ir una vez más al quirófano, sin saber si habría carrera al salir.

Dos meses después de la operación y con su rehabilitación marcada por la cuarentena, Pintita había dicho que recién en cuatro meses "veré para qué estoy, si tengo ganas de jugar o sin tengo molestias". Ya más en frío, dio una nueva entrevista a Club 94.7, en la que reconoció que "tengo ganas de seguir jugando, pero tengo que ser sincero conmigo mismo. Si veo que estoy bien, bárbaro; Y sino, voy a ser el primero en decir que no estoy para jugar. No quiero jugar por lo que fui, quiero dar otra cosa. Me operaron cinco veces, de las cinco veces, volví cuatro, ¿por qué no voy a volver cinco? Esa es mi motivación”.

Para Gago, esta lesión fue la quinta de gravedad desde que volvió al fútbol argentino en 2015, pero eso no es un temor de cara a su posible vuelta: “no tengo miedo de volverme a lesionar y si me pasa, lo aceptaré. Hoy estoy entrenando como si fuera la primera vez que me pasa. Soy consciente que después de cierta edad al fútbol no se puede jugar, entonces eso me motiva. Cada vuelta de una lesión estaba más nervioso que el primer partido de mi vida”.

Y si bien sabe que, por su edad, ya debe comenzar a analizar qué hacer cuando haga efectivo el retiro, explicó que su futuro “va a estar ligado al fútbol, sea como entrenador o manager. Todavía no lo tengo claro, porque sigo siendo jugador y quiero seguir jugando a la pelota”.