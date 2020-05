Ferguson, según Evra: "Estoy 99% seguro de que ficharemos a Bale y Ronaldo"

El ex defensa francés dijo que el entrenador escocés tenía grandes planes para el Manchester United antes de irse en el verano de 2013.

Sir Alex Ferguson afirmó estar "99 por ciento seguro" de que Cristiano Ronaldo regresaría al y que Gareth Bale llegaría a Old Trafford procedente del antes de salir del club en 2013, según afirmó este martes Patrice Evra.

Cabe recordar que, hace casi siete años, el legendario técnico escocés sacudió el mundo deportivo al renunciar a su icónico puesto en el club británico después de 27 años.

Evra, quien había sido llevado a Old Trafford por Ferguson, estaba entre quienes se quedaron atónitos cuando uno de los mejores preparadores de todos los tiempos se alejó de la entidad en la que había ganado 13 títulos de la Premier League y dos de la .

El galo ahora afirma que, por aquel entonces, el United estaba buscando fichar a Cristiano y a Bale. Sin embargo, Ronaldo permanecería en el y el galés terminaría yéndose al Santiago Bernabéu.

En el podcast oficial del club, Evra habló sobre la salida de Ferguson y de los planes que estaban en camino: "Sabes, fue uno de los momentos más difíciles de mi carrera en el United, diría que tal vez ese sea el más duro. Dos semanas antes de eso, recuerdo que había muchos medios que decían que Ferguson tal vez se jubilará el año próximo, y me dijo: 'Patrice, nunca me jubilaré. Estaré aquí otros 10 años'".

Evra continuó: “Luego dijo: 'Estoy 99% seguro de que tendremos a Cristiano Ronaldo y a Gareth Bale. Solo necesito a estos dos jugadores para volver a ganar la Champions League. Noventa y nueve por ciento '. Y, para ser justos, cuando hablo con Cristiano, le pregunto y él le dijo 'sí' al jefe, que iba a volver al United. Él me dijo esto".

"Después de dos semanas, estábamos esperando en el vestuario. Cuando llegamos a Carrington, vi todas esas cámaras y pensé: 'Alguien ha hecho algo mal. ¡Quizás un jugador sea el protagonista otra vez! Alguien ha hecho algo mal, estamos en problemas'. Pero llegamos y nos dijeron: 'Chicos, deben quedarse en el vestuario porque el entrenador quiere conversar'. Y cuando el entrenador entra al vestuario para hablar con todos, nunca es una buena noticia. Vino y dijo: 'Lo siento mucho. Algunas personas han dicho que me voy a jubilar incluso antes de decirlo yo mismo. Por eso vieron todas esas cámaras. Pero me retiraré porque mi esposa me necesita", añadió.

Y finalizó: “Ferguson se disculpó con [Robin] van Persie, se disculpó con Shinji [Kagawa], porque acaba de ficharlos. Se disculpó con ellos especialmente".