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Fenerbahçe vs. Erzurumspor FK: hora de inicio

Superlig - Jornada 13 29 nov 2026 - 11:00 Chobani Stadyumu Fenerbahce Sukru Saracoglu Spor Kompleksi

Fenerbahçe recibe a Erzurumspor FK en la Süper Lig. El partido se disputa en el Chobani Stadyumu Fenerbahce Sukru Saracoglu Spor Kompleksi de Estambul.

El equipo local llega con el impulso de sus resultados en Europa. En la Champions League, Fenerbahçe ganó por 0-1 a domicilio al Shakhtar Donetsk en su último partido, después de haber derrotado al Liverpool por 3-2.

En la liga no le ha ido tan bien. En su último partido solo pudo empatar 2-2 contra Kocaelispor y, a finales de octubre, perdió 1-2 ante Göztepe. El entrenador Emre Belözoglu debe gestionar la combinación de competición europea y liga.

Erzurumspor llega con bastante menos confianza. El equipo del entrenador Serkan Özbalta perdió 0-1 contra Göztepe en su último partido, su tercera derrota en los cuatro encuentros de liga más recientes.

Entre medias, el visitante logró una victoria a domicilio por 1-3 ante Gaziantep FK. También ganó 2-0 a Eyupspor. Sin embargo, esos resultados se remontan ya a varias semanas atrás.

Ambos clubes están separados por siete puestos en la clasificación. Quienes quieran seguir el partido encontrarán a continuación toda la información sobre el canal de TV y la retransmisión en directo.

Los temas de la semana: ¿qué ha pasado con Fenerbahçe y Erzurumspor FK?

Fenerbahçe ha sumado tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos oficiales. En el más reciente ganó 0-1 a domicilio al Shakhtar Donetsk en la Champions League. Antes empató 2-2 contra Kocaelispor y ganó 0-5 en el campo de Corum FK. En total, Fenerbahçe ha marcado 12 goles y ha encajado 6.

Erzurumspor suma dos victorias y tres derrotas. En su último partido perdió 0-1 contra Göztepe y, antes, cayó 2-1 en el campo de Rizespor. El balance de goles del visitante es de 7 a favor y 7 en contra.

Fenerbahçe vs. Erzurumspor FK: alineaciones

Fenerbahçe vs. Erzurumspor FK: estado de forma

Fenerbahçe vs. Erzurumspor FK: enfrentamientos directos

Fenerbahçe vs. Erzurumspor FK: clasificaciones