Fenerbahce anunció la desvinculación de Mauricio Isla

El club turco comunicó en sus plataformas oficiales que llegó a un acuerdo mutuo con el lateral chileno.

Mauricio Isla dejó de ser jugador del . El club turco anunció este miércoles que llegó a un acuerdo mutuo con el futbolista chileno para finalizar el contrato que los unía desde mediados del 2017, cuando el hombre de La Roja llegó proveniente del .

"Se llegó a un acuerdo mutuo con Mauricio Isla, que vestía la camiseta de nuestro equipo de fútbol y nuestros caminos se separaron", consigna la entidad, que publicó el comunicado en su cuenta en Twitter. De este modo, el bicampeón de América quedó con vía libre y el pase en su poder para negociar su próximo destino.

Todo indica que podría llegar a Boca, club en el que viene siendo tentado desde hace un buen tiempo por el vicepresidente segundo del Xeneize, Juan Román Riquelme. Eso sí, el Huaso -también- expresó sus deseos de jugar en Universidad de .

"Hasta ahora no sé donde me voy a ir. Hasta ahora no sé nada, yo he tenido solo una conversación con y ellos me pidieron pero hasta ahora no sé nada. Sí me encantaría de corazón jugar en la U, es mi sueño, es el sueño de mi madre y de mi familia. Cuando uno tiene algo en el corazón claramente quiere jugar, pero ¿Te digo la verdad? Ojalá juegue en los dos: En Boca y en la U“, dijo el lateral en medio de una charla virtual con la Escuela de de La Serena.