Felipe Ponce: “No tuve el tiempo suficiente como para medir el fútbol salvadoreño”

El volante mexicano opinó sobre el nivel del fútbol salvadoreño.

Felipe Ponce estuvo pocos meses en el Alianza y dice que fue poco tiempo para saber el nivel del fútbol en el país centroamericano, pero con lo poco que pudo ver, se atrevió a dar su opinión sobre este tema.

“No tuve el tiempo suficiente como para medir el fútbol salvadoreño, pero sobre las canchas me llamó mucho la atención que son pocos los equipos que tienen canchas buenas ya que de tener muchas canchas en buenas condiciones se mejoraría el espectáculo en el fútbol salvadoreño”, dijo el 10 paquidermo.

“Del nivel del fútbol salvadoreño sí me sorprendió, especialmente en el plantel de Alianza, no conocía tanto el nivel del fútbol salvadoreño, solo lo que había visto en la selección pero me llamó mucho la atención la rivalidad de los equipos, como los clásicos, a nosotros nos jugaban como una final”.