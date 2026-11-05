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Conference League
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Arena Thun
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FC Thun vs. Heart of Midlothian hoy en directo: ¿Quién televisa el partido y dónde verlo en streaming?

Thun vs Heart of Midlothian
Thun
Heart of Midlothian
Conference League

El FC Thun se enfrenta al Heart of Midlothian en la Conference League. Pero ¿quién retransmite hoy el partido en directo por televisión y streaming?

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ColombiaDisney+ Premium Sur
PerúDisney+ Premium Chile
ChileDisney+ Premium Chile
EcuadorDIsney+ Premium Sur
ParaguayDisney+ Premium Argentina
UruguayDisney+
Estados UnidosParamount+
  • Conéctese al servidor. Active la VPN y conéctese al servidor seleccionado para cambiar su ubicación digital (dirección IP).
  • Acceda al canal oficial. Visite el sitio web o abra la aplicación oficial de streaming del canal deportivo que posee los derechos de emisión.
  • Regístrese y encuentre la transmisión. Cree una cuenta o inicie sesión en el servicio del canal oficial para obtener acceso completo y disfrutar del partido.

FC Thun vs. Heart of Midlothian: hora de inicio

crest
Conference League - Jornada 3
Arena Thun

El partido entre FC Thun y Heart of Midlothian comienza el 5 de noviembre de 2026 a las 18:45.

FC Thun vs. Heart of Midlothian hoy en directo: ¿quién lo emite por televisión y streaming?

El partido se emitirá en directo en Suiza por SRF Info. A continuación figuran todas las opciones para verlo.

Temas de la semana: ¿qué ha pasado con FC Thun y Heart of Midlothian?

FC Thun suma en sus últimos cinco partidos dos victorias, una derrota y otras dos derrotas; es decir, un balance de 2 victorias y 3 derrotas. Su triunfo más reciente fue una victoria a domicilio por 4-5 ante FC Lausanne-Sport el 1 de noviembre. Antes, Thun perdió por 2-3 contra FC Lugano. En la Conference League, Thun no marcó en ninguno de sus dos partidos y encajó dos derrotas ante Hajduk Split y Twente Enschede.

Heart of Midlothian presenta un balance de 1 victoria, 1 empate y 3 derrotas en sus últimos cinco partidos. Su encuentro más reciente terminó con una derrota por 1-2 ante Hibernian en la Copa de la Liga. Antes, Hearts empató 2-2 con Rangers, mientras que perdió por 0-2 el partido de la Conference League contra Trabzonspor. Su derrota más abultada fue el 1-7 ante Celtic Glasgow.

THU

THU - Formulario

TWE
L1-0
SCH
W2-2
HAS
L0-1
LUG
L2-3
LAU
W4-5
Gol marcado (encajado)
9/11
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5
HEA

HEA - Formulario

CEL
L7-1
TRS
L2-0
MOT
W0-2
RAN
D2-2
HIB
L1-2
Gol marcado (encajado)
6/13
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5

FC Thun vs. Heart of Midlothian: alineaciones

Thun contra Heart of Midlothian alineaciones

4-4-2
Thun crest
Thun
THU
Formación
Heart of Midlothian crest
Heart of Midlothian
HEA
5-4-1
N. SteffenN. SteffenMarco BürkiMarco BürkiJ. BamertJ. BamertL. DahlerL. DahlerO. MambwaO. MambwaM. KaeitM. KaeitN. ReichmuthN. ReichmuthN. MaierN. MaierJ. RothJ. RothF. DursunF. DursunB. LabeauB. LabeauB. ReusB. ReusS. KingsleyS. KingsleyS. FindlayS. FindlayJ. McCartJ. McCartM. Fagan-WalcottM. Fagan-WalcottJ. AltenaJ. AltenaJ. McPakeJ. McPakeS. GuendouzS. GuendouzL. MendyL. MendyS. KerjotaS. KerjotaC. BragaC. Braga
Heart of Midlothian crest
Heart of Midlothian
HEA
4-4-2
Thun

Once inicial

Heart of Midlothian

Suplentes

Manager

  • G. Privitelli
  • W. Vrancken

FC Thun vs. Heart of Midlothian: estado de forma

THU

THU - Formulario

TWE
L1-0
SCH
W2-2
HAS
L0-1
LUG
L2-3
LAU
W4-5
Gol marcado (encajado)
9/11
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5
HEA

HEA - Formulario

CEL
L7-1
TRS
L2-0
MOT
W0-2
RAN
D2-2
HIB
L1-2
Gol marcado (encajado)
6/13
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5

FC Thun vs. Heart of Midlothian: balance de enfrentamientos directos

FC Thun vs. Heart of Midlothian: las clasificaciones

#
PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Hajduk SplitHajduk SplitHAS
321031+27
D
W
W
2
PanathinaikosPanathinaikosPAO
220072+56
W
W
3
LuganoLuganoLUG
220084+46
W
W
4
BrannBrannBRA
220062+46
W
W
5
FC TwenteFC TwenteTWE
220051+46
W
W
6
MónacoMónacoASM
220051+46
W
W
7
TrabzonsporTrabzonsporTRS
320163+36
L
W
W
8
St.-TruidenseSt.-TruidenseSTT
220030+36
W
W
9
FriburgoFriburgoSCF
320145-16
W
L
W
10
MjaellbyMjaellbyMJA
312031+25
D
D
W
11
BrightonBrightonBHA
211040+44
D
W
12
FC CopenhagueFC CopenhagueFCK
211052+34
D
W
13
Universitatea CraiovaUniversitatea CraiovaUCR
211042+24
W
D
14
AjaxAjaxAJX
311143+14
D
W
L
15
Borac Banja LukaBorac Banja LukaBOR
311132+14
D
W
L
16
AtalantaAtalantaATA
31113304
D
L
W
17
BragaBragaBRA
311123-14
D
W
L
18
GanteGanteGNT
311112-14
D
L
W
19
ThunThunTHU
31022203
W
L
L
20
FC NordsjaellandFC NordsjaellandFCN
20203302
D
D
21
EgnatiaEgnatiaEGN
20202202
D
D
22
Riga FCRiga FCRIG
20202202
D
D
23
R.S. BelgradoR.S. BelgradoZVE
302145-12
D
D
L
24
FC MidtjyllandFC MidtjyllandMID
302123-12
D
L
D
25
AGF AarhusAGF AarhusAGF
302112-12
D
D
L
26
Kairat AlmatyKairat AlmatyKAL
302126-42
D
L
D
27
CSKA SofiaCSKA SofiaCSS
201134-11
D
L
28
JablonecJablonecJAB
201123-11
D
L
29
Pafos FCPafos FCPAF
201124-21
D
L
30
Iberia 1999Iberia 1999IBE
201113-21
D
L
31
GetafeGetafeGET
201136-31
L
D
32
Lincoln Red Imps FCLincoln Red Imps FCLRI
301226-41
D
L
L
33
KuPSKuPSKUP
301226-41
D
L
L
34
Heart of MidlothianHeart of MidlothianHEA
301215-41
L
L
D
35
Inter Club d'EscaldesInter Club d'EscaldesESC
301215-41
D
L
L
36
FK Kauno ZalgirisFK Kauno ZalgirisKZA
200218-70
L
L
Clasificación para cuartos de final

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