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FC Thun vs. Heart of Midlothian: hora de inicio
El partido entre FC Thun y Heart of Midlothian comienza el 5 de noviembre de 2026 a las 18:45.
FC Thun vs. Heart of Midlothian, hoy en directo: ¿quién lo televisa y dónde verlo por streaming?
El partido se transmitirá en directo en Suiza por SRF Info. A continuación figuran todas las opciones para verlo.
Los temas de la semana: ¿qué ha pasado con FC Thun y Heart of Midlothian?
FC Thun suma en sus últimos cinco partidos dos victorias, una derrota y otras dos derrotas; es decir, un balance de dos triunfos y tres derrotas. Su victoria más reciente fue por 4-5 a domicilio ante FC Lausanne-Sport el 1 de noviembre. Antes, Thun perdió por 2-3 contra FC Lugano. En la Conference League, Thun no marcó en ninguno de sus dos partidos y sufrió sendas derrotas ante Hajduk Split y Twente Enschede.
Heart of Midlothian presenta un balance de una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos. Su encuentro más reciente terminó con una derrota por 1-2 ante Hibernian en la Copa de la Liga. Antes, Hearts empató 2-2 con Rangers, mientras que perdió por 0-2 ante Trabzonspor en la Conference League. Su derrota más abultada fue el 1-7 contra Celtic Glasgow.
FC Thun vs. Heart of Midlothian: alineaciones
Thun contra Heart of Midlothian alineaciones probables
Manager
- G. Privitelli
FC Thun vs. Heart of Midlothian: estado de forma
FC Thun vs. Heart of Midlothian: balance de enfrentamientos directos
FC Thun vs. Heart of Midlothian: las clasificaciones
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