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Liga de Campeones
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FC Porto vs. SSC Nápoles hoy en directo: ¿quién emite el partido por televisión y en streaming?

FC Oporto vs SSC Nápoles
FC Oporto
SSC Nápoles
Liga de Campeones

El FC Oporto se enfrenta al SSC Nápoles en la Champions League. Pero ¿quién emite hoy el partido en directo por televisión y en streaming?

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FC Oporto vs. SSC Nápoles: hora de inicio

crest
Liga de Campeones - Jornada 4
Estadio do Dragao

El partido entre el FC Oporto y el SSC Nápoles comenzará el 4 de noviembre de 2026 a las 21:00.

FC Oporto vs. SSC Nápoles hoy en directo: ¿quién lo televisa y dónde verlo en streaming?

Temas de la semana: ¿qué ha pasado con el FC Oporto y el SSC Nápoles?

El Oporto llega a este duelo con tres victorias en sus últimos cinco partidos oficiales. En su encuentro más reciente logró una contundente victoria en casa por 4-0 ante el Estoril en la Liga Portugal. En la Champions League, el Oporto perdió sus dos últimos partidos, 0-1 ante el PSV y 2-3 ante el Real Betis. En esos cinco encuentros marcó ocho goles y encajó dos.

El Nápoles ganó dos de sus últimos cinco partidos y también perdió dos. Su resultado más reciente fue una derrota por 0-2 en el campo de la Juventus. Antes, los Partenopei consiguieron una victoria a domicilio por 4-1 en Monza y empataron 3-3 con la AS Roma. En la Champions League, el Nápoles venció al Bodø/Glimt por 4-3. En total, marcó doce goles y encajó siete en esos cinco partidos.

POR

POR - Formulario

BET
L3-2
PSV
L0-1
GV
W0-1
VIS
W1-0
EST
W4-0
Gol marcado (encajado)
8/4
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
1/5
NAP

NAP - Formulario

VEN
L1-0
BOD
W4-3
ROM
D3-3
MON
W1-4
JUV
L2-0
Gol marcado (encajado)
11/10
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5

FC Oporto vs. SSC Nápoles: alineaciones

FC Oporto contra SSC Nápoles alineaciones probables

4-3-3
FC Oporto crest
FC Oporto
POR
Formación
SSC Nápoles crest
SSC Nápoles
NAP
3-5-2
D. CostaD. CostaJ. KiwiorJ. KiwiorJ. BednarekJ. BednarekA. CostaA. CostaM. FernandesM. FernandesG. VeigaG. VeigaP. RosarioP. RosarioV. FroholdtV. FroholdtA. SilvaA. Silvateam-logoPepeB. SainzB. SainzA. MeretA. MeretA. RrahmaniA. RrahmaniS. BeukemaS. BeukemaR. MarinR. MarinA. Zambo AnguissaA. Zambo AnguissaN. LangN. LangM. PolitanoM. PolitanoS. McTominayS. McTominayB. GilmourB. GilmourG. NascimentoG. NascimentoL. LuccaL. Lucca
SSC Nápoles crest
SSC Nápoles
NAP
4-3-3
FC Oporto

Once inicial

SSC Nápoles

Manager

  • F. Farioli
  • M. Allegri

FC Oporto vs. SSC Nápoles: estado de forma

POR

POR - Formulario

BET
L3-2
PSV
L0-1
GV
W0-1
VIS
W1-0
EST
W4-0
Gol marcado (encajado)
8/4
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
1/5
NAP

NAP - Formulario

VEN
L1-0
BOD
W4-3
ROM
D3-3
MON
W1-4
JUV
L2-0
Gol marcado (encajado)
11/10
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5

FC Oporto vs. SSC Nápoles: balance de enfrentamientos directos

Cara a cara

FC OportoEmpateSSC Nápoles
2
2
0
Amistosos
FC Oporto badge
FC Oporto
POR
0
SSC Nápoles badge
SSC Nápoles
NAP
0
F
Europa League
SSC Nápoles badge
SSC Nápoles
NAP
2
FC Oporto badge
FC Oporto
POR
2
F
Europa League
FC Oporto badge
FC Oporto
POR
1
SSC Nápoles badge
SSC Nápoles
NAP
0
F
Amistosos
SSC Nápoles badge
SSC Nápoles
NAP
1
FC Oporto badge
FC Oporto
POR
3
F
6Goles marcados3
Partidos con más de 2.5 goles2/4
Ambos equipos marcaron2/4

FC Oporto vs. SSC Nápoles: las clasificaciones

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
4400205+1512
W
W
W
W
2
BarcelonaBarcelonaBAR
4301146+89
W
L
W
W
3
Aston VillaAston VillaAVL
4301126+69
L
W
W
W
4
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
W
W
W
5
Real MadridReal MadridRMA
3300105+59
W
W
W
6
Sporting de LisboaSporting de LisboaSCP
430184+49
W
L
W
W
7
Real BetisReal BetisBET
330074+39
W
W
W
8
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
4220125+78
W
D
D
W
9
ArsenalArsenalARS
321062+47
D
W
W
10
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
421174+37
L
D
W
W
11
ComoComoCOM
3201105+56
W
L
W
12
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
W
L
W
13
BrujasBrujasCLB
320196+36
W
W
L
14
Inter MilánInter MilánINT
420286+26
W
W
L
L
15
LASKLASKLAS
4202109+16
W
W
L
L
16
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
W
L
W
17
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
42028806
W
L
L
W
18
GalatasarayGalatasarayGAL
420289-16
W
W
L
L
19
RomaRomaROM
4112108+24
L
W
L
D
20
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
41124404
L
L
W
D
21
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
31112204
W
L
D
22
Atlético MadridAtlético MadridATM
411245-14
L
D
W
L
23
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
411249-54
D
L
W
L
24
SSC NápolesSSC NápolesNAP
310257-23
W
L
L
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
L
W
L
26
LensLensRCL
310237-43
L
L
W
27
AEK AtenasAEK AtenasAEK
310238-53
L
L
W
27
RB LeipzigRB LeipzigRBL
310238-53
L
W
L
29
VillarrealVillarrealVIL
4103814-63
L
L
W
L
30
FeyenoordFeyenoordFEY
4103411-73
L
L
W
L
31
FenerbahceFenerbahceFB
302139-62
D
L
D
32
Slavia PragaSlavia PragaSLP
301247-31
D
L
L
33
VikingVikingVIK
301259-41
L
D
L
34
LilleLilleLIL
4013410-61
D
L
L
L
35
FC OportoFC OportoPOR
300326-40
L
L
L
36
SlovanSlovanSBR
4004117-160
L
L
L
L
Clasificación para cuartos de final

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