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La UEFA Champions League por televisión

FC Porto vs. SSC Nápoles: hora de inicio

Liga de Campeones - Jornada 4 4 nov 2026 - 15:00 Estadio do Dragao

El partido entre el FC Porto y el SSC Nápoles comienza el 4 de noviembre de 2026 a las 21:00.

FC Porto vs. SSC Nápoles, en directo hoy: ¿quién lo retransmite por televisión y en streaming?

Los temas de la semana: ¿qué ha pasado con el FC Porto y el SSC Nápoles?

El Porto llega a este duelo con tres victorias en sus últimos cinco partidos oficiales. La más reciente fue un contundente triunfo por 4-0 en casa ante el Estoril en la Liga Portugal. En la Champions League, el Porto perdió sus dos últimos encuentros, por 0-1 ante el PSV y por 2-3 ante el Real Betis. En esos cinco partidos marcó un total de ocho goles y encajó dos.

El Nápoles ganó dos de sus últimos cinco partidos y también perdió dos. Su resultado más reciente fue una derrota por 0-2 en el campo de la Juventus. Antes, los Partenopei lograron una victoria a domicilio por 4-1 en Monza y empataron 3-3 con la AS Roma. En la Champions League, el Nápoles venció por 4-3 al Bodø/Glimt. En total, marcó doce goles y encajó siete en esos cinco partidos.

FC Porto vs. SSC Nápoles: alineaciones

FC Porto vs. SSC Nápoles: estado de forma

FC Porto vs. SSC Nápoles: balance de enfrentamientos directos

FC Porto vs. SSC Nápoles: las clasificaciones