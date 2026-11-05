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Conference League
team-logoLugano
AIL Arena
team-logoFK Kauno Zalgiris
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FC Lugano vs. FK Kauno Zalgiris, hoy en directo: ¿quién emite el partido por televisión y en streaming?

Lugano vs FK Kauno Zalgiris
Lugano
FK Kauno Zalgiris
Conference League

El FC Lugano se enfrenta al FK Kauno Zalgiris en la Conference League. Pero ¿quién retransmite hoy el partido en directo por televisión y en streaming?

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ChileDisney+ Premium Chile
EcuadorDIsney+ Premium Sur
ParaguayDisney+ Premium Argentina
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FC Lugano vs. FK Kauno Zalgiris: hora de inicio

crest
Conference League - Jornada 3
AIL Arena

El partido entre el FC Lugano y el FK Kauno Zalgiris comienza el 5 de noviembre de 2026 a las 21:00.

FC Lugano vs. FK Kauno Zalgiris, hoy en directo: ¿quién lo emite por televisión y streaming?

Los temas de la semana: ¿qué ha pasado con el FC Lugano y el FK Kauno Zalgiris?

El FC Lugano llega al partido con una racha impecable de cinco victorias. En esos cinco encuentros, el equipo marcó 16 goles y encajó solo siete. En su último partido venció al FC Basel 1893 por 2-1; especialmente impresionante fue su victoria a domicilio por 2-5 ante el Getafe en la Conference League.

El FK Kauno Žalgiris presenta un balance de tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. En su encuentro más reciente, el Žalgiris ganó 1-4 al Hegelmann en la A Lyga lituana. Sin embargo, en la Conference League el equipo no sumó ningún punto: a la derrota por 0-4 ante el Brighton le siguió un 1-4 frente al Brann.

LUG

LUG - Formulario

ZVE
W3-2
PUF
W0-4
GET
W2-5
THU
W2-3
BAS
W2-1
Gol marcado (encajado)
17/7
Partidos con más de 2,5 goles
5/5
Ambos equipos marcaron
4/5
KZA

KZA - Formulario

BHA
L4-0
SUD
W0-1
BRA
L1-4
ZAL
D0-0
HEG
W1-4
Gol marcado (encajado)
6/9
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
2/5

FC Lugano vs. FK Kauno Zalgiris: alineaciones

Lugano contra FK Kauno Zalgiris alineaciones

3-5-2
Lugano crest
Lugano
LUG
Formación
FK Kauno Zalgiris crest
FK Kauno Zalgiris
KZA
5-3-2
D. von BallmoosD. von BallmoosA. PapadopoulosA. PapadopoulosE. AlioskiE. AlioskiL. MaiL. MaiA. KendouciA. KendouciB. KarimovB. KarimovM. MarquesM. MarquesU. BislimiU. BislimiD. Dos SantosD. Dos SantosY. CimignaniY. CimignaniA. AjetiA. AjetiD. MikelionisD. MikelionisJ. MoutachyJ. MoutachyN. EdokpolorN. EdokpolorA. TolordavaA. TolordavaA. HernandezA. HernandezR. LekiatasR. LekiatasV. SlivkaV. SlivkaA. KalikA. KalikA. BenchaibA. BenchaibL. KrekovicL. KrekovicG. DebeljuhG. Debeljuh
FK Kauno Zalgiris crest
FK Kauno Zalgiris
KZA
3-5-2
Lugano

Once inicial

FK Kauno Zalgiris

Suplentes

Manager

  • M. Croci-Torti
  • Z. Sopic

FC Lugano vs. FK Kauno Zalgiris: estado de forma

LUG

LUG - Formulario

ZVE
W3-2
PUF
W0-4
GET
W2-5
THU
W2-3
BAS
W2-1
Gol marcado (encajado)
17/7
Partidos con más de 2,5 goles
5/5
Ambos equipos marcaron
4/5
KZA

KZA - Formulario

BHA
L4-0
SUD
W0-1
BRA
L1-4
ZAL
D0-0
HEG
W1-4
Gol marcado (encajado)
6/9
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
2/5

FC Lugano vs. FK Kauno Zalgiris: balance de enfrentamientos directos

FC Lugano vs. FK Kauno Zalgiris: las clasificaciones

#
PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
PanathinaikosPanathinaikosPAO
321072+57
D
W
W
2
LuganoLuganoLUG
321084+47
D
W
W
3
BrannBrannBRA
321062+47
D
W
W
4
MjaellbyMjaellbyMJA
321051+47
W
D
W
5
FC TwenteFC TwenteTWE
321051+47
D
W
W
6
MónacoMónacoASM
321051+47
D
W
W
7
St.-TruidenseSt.-TruidenseSTT
321030+37
D
W
W
8
AjaxAjaxAJX
320193+66
W
W
L
9
TrabzonsporTrabzonsporTRS
320163+36
L
W
W
10
Hajduk SplitHajduk SplitHAS
320132+16
L
W
W
11
FriburgoFriburgoSCF
320145-16
W
L
W
12
BrightonBrightonBHA
312040+45
D
D
W
13
FC CopenhagueFC CopenhagueFCK
312052+35
D
D
W
14
Universitatea CraiovaUniversitatea CraiovaUCR
312042+25
D
W
D
15
R.S. BelgradoR.S. BelgradoZVE
31116604
W
D
L
16
AtalantaAtalantaATA
31114404
D
L
W
17
BragaBragaBRA
311123-14
D
W
L
18
GanteGanteGNT
311112-14
D
L
W
19
ThunThunTHU
31023303
W
L
L
20
FC NordsjaellandFC NordsjaellandFCN
30303303
D
D
D
21
EgnatiaEgnatiaEGN
30302203
D
D
D
22
Riga FCRiga FCRIG
30302203
D
D
D
23
Borac Banja LukaBorac Banja LukaBOR
310234-13
L
W
L
24
Lincoln Red Imps FCLincoln Red Imps FCLRI
310236-33
W
L
L
25
CSKA SofiaCSKA SofiaCSS
302134-12
D
D
L
26
JablonecJablonecJAB
302123-12
D
D
L
27
AGF AarhusAGF AarhusAGF
302112-12
D
D
L
28
Pafos FCPafos FCPAF
302124-22
D
D
L
29
Iberia 1999Iberia 1999IBE
302113-22
D
D
L
30
GetafeGetafeGET
302136-32
D
L
D
31
Kairat AlmatyKairat AlmatyKAL
302137-42
D
L
D
32
Heart of MidlothianHeart of MidlothianHEA
301226-41
L
L
D
33
KuPSKuPSKUP
301226-41
D
L
L
34
FC MidtjyllandFC MidtjyllandMID
301228-61
L
L
D
35
FK Kauno ZalgirisFK Kauno ZalgirisKZA
301218-71
D
L
L
36
Inter Club d'EscaldesInter Club d'EscaldesESC
300327-50
L
L
L
Clasificación para cuartos de final

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