El Liverpool FC compite esta temporada en liga, copa y Europa. Para no perderse ningún partido, es clave saber qué competición emite cada canal. Con la combinación correcta, podrás verlos todos.

A continuación, las cadenas donde ver al Liverpool.

FC Liverpool, toda la información sobre la retransmisión de un vistazo: ¿Quién retransmite los partidos de los Reds en directo por televisión y en streaming?

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Ver al FC Liverpool en la Premier League, la Champions League, la FA Cup, el Community Shield y la Carabao Cup en directo por televisión y streaming

Sky posee los derechos de la Premier League en Alemania y emite todos los encuentros, incluidos los del Liverpool, tanto en individual como en multipantalla.

Mediante WOW o la app Sky Go podrás verlos también en streaming, en casa o en movimiento.

Desde la temporada 2025/26, Sky ampliará su paquete con la English Football League (EFL) y la Carabao Cup, por lo que los partidos del Liverpool en la Copa de la Liga y ante equipos de divisiones inferiores se verán en directo en Sky.

La FA Cup y el FA Community Shield se ven en exclusiva en Alemania por DAZN, que transmite todos los partidos importantes, incluido cada encuentro del Liverpool.

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La Champions del Liverpool se divide: la mayoría de los partidos los ofrece DAZN, pero el encuentro destacado de cada martes lo transmite en exclusiva Amazon Prime Video.

A partir de la temporada 2027/28, Paramount+ se encargará de una parte importante de la retransmisión de la Liga de Campeones. Aquí tenéis los detalles conocidos del nuevo paquete de derechos.

Si el Liverpool FC llega a la final de la Liga de Campeones, se emitirá en abierto por ZDF.

¿Quién emite los partidos de los Reds en TV y streaming? Marcador en directo en SPOX

Nosotros también ofreceremos el marcador en directo de algunos partidos seleccionados. Cuando lo cubramos, el marcador estará disponible aquí unos 60 minutos antes del inicio.

Guía de TV del Liverpool: datos clave del club.