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WirtzGetty
GOAL

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FC Liverpool, toda la información sobre la retransmisión de un vistazo: ¿quién emite / retransmite en directo por TV y streaming los partidos de los Reds?

Liverpool

¿Queréis saber dónde ver en directo al Liverpool FC en la Premier League, la Champions League y las competiciones coperas? ¡Tenemos la respuesta!

El Liverpool FC compite esta temporada en varios frentes: liga, copa y Europa. Por eso, quien quiera seguir a los Reds sin perderse nada debe saber exactamente qué competición ofrece cada operador. La buena noticia: con la combinación adecuada, no os perderéis ningún partido. 

El siguiente resumen muestra qué canales son relevantes para el Liverpool.

Liverpool FC, toda la información sobre la retransmisión de un vistazo: ¿quién emite / retransmite en directo por TV y livestream los partidos de los Reds?

Mohamed Salah of LiverpoolGetty Images

Ver al Liverpool FC en la Premier League, Champions League, FA Cup, Community Shield y Carabao Cup en directo por TV y livestream

Los derechos de la Premier League en Alemania pertenecen íntegramente a Sky. La cadena emite todos los partidos de liga en directo, tanto de forma individual como en conferencia. Así, los encuentros del Liverpool FC también están plenamente integrados en la programación de Sky.

A través de WOW o de la app Sky Go también podéis seguir los partidos de los Reds en livestream, con independencia de si estáis en casa o fuera.

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Carabao Cup
Liverpool crest
Liverpool
LIV
Tottenham crest
Tottenham
TOT

A partir de la temporada 2025/26, Sky amplió además su paquete de Inglaterra con los derechos de la English Football League (EFL) y de la Carabao Cup. De este modo, también podrán verse en directo en Sky posibles partidos del Liverpool en la Copa de la Liga o ante rivales de categorías inferiores.

La FA Cup y la FA Community Shield se emiten en Alemania en exclusiva a través de DAZN. El servicio de streaming ofrece en directo todos los partidos relevantes, incluidos también todos los encuentros del Liverpool FC.

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Alisson Becker of LiverpoolGetty Images

La Champions League también está repartida entre varios operadores en el caso del Liverpool. DAZN emite en directo la mayor parte de los partidos. En cambio, un partido destacado seleccionado de la noche del martes se ofrece en exclusiva en Amazon Prime Video.

A partir de la temporada 2027/28 habrá una reorganización importante: Paramount+ entrará entonces en la retransmisión de la Champions League y asumirá una parte considerable de los derechos. Aquí encontraréis todos los detalles conocidos sobre el nuevo paquete de derechos.

Si el Liverpool FC alcanza la final de la Champions League, esta también se emitirá, como es habitual, en abierto. En ese caso, la retransmisión en directo correrá a cargo de ZDF.

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Liverpool FC, toda la información sobre la retransmisión de un vistazo: ¿quién emite / retransmite en directo por TV y livestream los partidos de los Reds? Minuto a minuto en SPOX

También haremos seguimiento de algunos partidos seleccionados de los Reds, concretamente con un minuto a minuto en directo. Si cubrimos un partido, el seguimiento aparecerá aquí aproximadamente una hora antes del saque inicial.

Guía TV del Liverpool FC: ficha del club

Fundación1892
Títulos de campeón de Inglaterra20
Victorias en la FA Cup8
Títulos de la Champions League6
Jugador récordIan Callaghan (857 partidos oficiales)
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