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FC Heidenheim vs. 1. FC Núremberg: hora del partido

Bundesliga II - Jornada 13 27 nov 2026 - 12:30 Voith-Arena

El FC Heidenheim recibe al 1. FC Núremberg en la 2. Bundesliga. El partido se disputa en el Voith-Arena de Heidenheim.

Los locales atraviesan una etapa complicada. El Heidenheim perdió por 1-3 ante el Darmstadt en su último partido y no ha ganado ninguno de sus cinco encuentros oficiales más recientes.

Antes había empatado 2-2 con el Hannover 96 y 1-1 con el Energie Cottbus. El entrenador Frank Schmidt necesita que su equipo recupere el rumbo ante su afición.

El Núremberg llega como segundo clasificado, aunque tampoco atraviesa su mejor momento. El equipo de Miroslav Klose cayó por 1-2 ante el Eintracht Braunschweig en su último partido.

Antes, el club había derrotado por 2-0 al Darmstadt y ganado por 3-1 a domicilio al St. Pauli. Aun así, su balance en los últimos cinco encuentros es de dos victorias y tres derrotas, incluida la caída por 2-5 ante el Bayer Leverkusen en la Copa de Alemania.

En la clasificación les separan cinco puestos: el Heidenheim es séptimo y el Núremberg, segundo. A continuación, toda la información sobre el canal de televisión y el streaming para seguir el partido en directo.

Los temas de la semana: ¿Qué ha pasado con el FC Heidenheim y el 1. FC Núremberg?

El Heidenheim no ha ganado ninguno de sus últimos cinco partidos de liga, en los que suma dos empates y tres derrotas. En el más reciente perdió por 1-3 ante el Darmstadt. Antes empató 2-2 con el Hannover 96 y 1-1 con el Energie Cottbus.

El Núremberg suma dos victorias y tres derrotas en sus últimos cinco partidos oficiales. Perdió el más reciente por 1-2 ante el Braunschweig. Antes ganó por 2-0 al Darmstadt y por 3-1 a domicilio al St. Pauli. En la Copa de Alemania, el club cayó por 2-5 ante el Bayer Leverkusen.

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