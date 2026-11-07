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FC Heidenheim vs. Hannover 96: hora de inicio

Bundesliga II - Jornada 11 8 nov 2026 - 07:30 Voith-Arena

El FC Heidenheim recibe al Hannover 96 en el Voith-Arena de Heidenheim para un duelo de la 2. Bundesliga. Ambos clubes atraviesan fases distintas de la temporada, lo que añade una tensión especial al encuentro.

El Heidenheim de Frank Schmidt afronta este partido en la séptima posición de la tabla. Sin embargo, el FCH perdió su último encuentro en casa por 1-2 ante el Karlsruher SC y sumó así su segunda derrota en los últimos cinco partidos oficiales. Schmidt debe recuperar ahora la regularidad que había caracterizado al Heidenheim en fases anteriores de la temporada.

El Hannover 96 llega con nuevos ánimos. A las órdenes de Sandro Wagner, el conjunto de Baja Sajonia logró en su último partido una victoria por 2-1 ante el Dynamo Dresden, la primera bajo la dirección del nuevo entrenador. Aun así, la situación sigue siendo delicada: el Hannover ocupa el 15.º puesto de la tabla, con once puntos en diez partidos.

Wagner se mostró tan directo como de costumbre tras la victoria. En la rueda de prensa, recalcó que no estaba del todo satisfecho con el juego y valoró el resultado con sobriedad: «No fue precisamente genial», aunque los tres puntos contaban. Esa actitud define su enfoque al frente del Hannover.

La situación está clara: el Heidenheim quiere mantenerse cerca de la mitad alta de la tabla y el Hannover necesita puntos para alejarse de la lucha por la permanencia. A continuación os contamos dónde ver el partido en directo.

Temas de la semana: ¿qué ha pasado con el FC Heidenheim y el Hannover 96?

El FC Heidenheim llega a este encuentro con un balance de una victoria, tres empates y una derrota en sus últimos cinco partidos oficiales. En el más reciente, el FCH cayó por 1-2 ante el Karlsruher SC. Antes había empatado 1-1 con el Energie Cottbus y perdido 1-3 contra el VfL Wolfsburgo. En esos cinco partidos, el Heidenheim marcó cinco goles y encajó siete.

El Hannover 96 acumula una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos oficiales. Su triunfo más reciente fue el 2-1 ante el Dynamo Dresden. Antes perdió 0-2 frente al Braunschweig y empató 1-1 con el St. Pauli. En ese periodo, el Hannover marcó cuatro goles y encajó ocho.

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