El Chelsea es uno de esos clubes ingleses que nunca desaparece del foco; incluso en épocas tranquilas, siempre hay algo en Stamford Bridge. Si quieres seguir todos sus partidos oficiales, aquí va lo práctico: según la competición, los derechos pertenecen a distintos proveedores, así que ninguna suscripción lo cubre todo. A continuación encontrarás, de forma clara, qué canales son relevantes para el Chelsea y dónde asegurarte de no perderte ningún encuentro.

FC Chelsea, toda la información sobre la retransmisión de un vistazo: ¿Quién retransmite los partidos de los Blues en directo por televisión y en streaming?



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Ver al Chelsea FC en la Premier League, la Champions League, la FA Cup, la Carabao Cup y el Community Shield en directo por televisión y streaming

En Alemania, Sky sigue siendo la referencia indiscutible para la Premier League: la cadena de televisión de pago retransmite todos los partidos en directo, ya sea de forma individual o en multipartido. Así, las actuaciones del Chelsea están completamente cubiertas. Para quienes prefieran el streaming, todo se puede ver a través de Sky Go o de WOW.

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Desde la temporada 2025/26, Sky mejora su paquete de fútbol inglés: emite la Premier League y la Carabao Cup. Es decir, si el Chelsea disputa la Copa de la Liga, verás sus partidos completos en Sky.

DAZN, por su parte, tiene los derechos exclusivos en Alemania de la FA Cup y la FA Community Shield, así que también emitirá todos los partidos del Chelsea en esas competiciones.

Elige el plan de DAZN que prefieras para ver FA Cup, Community Shield y más en directo.

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En la Champions, la mayoría de los partidos del Chelsea se ven en DAZN, mientras que los martes Amazon Prime Video emite un encuentro destacado, que a veces incluye al equipo londinense.

Desde la temporada 2027/28, Paramount+ será el nuevo socio de la Liga de Campeones y emitirá la mayoría de los partidos. Aquí encontrarás todos los detalles sobre la nueva distribución de derechos. Apúntalo: a partir de 2027/28, la Champions estará en Paramount+.

Si el Chelsea llega a la final, se verá en abierto: en Alemania la retransmite ZDF.

Amazon Prime Video emitirá en exclusiva el partido estelar del martes.

FC Chelsea, toda la información sobre la retransmisión de un vistazo: el marcador en directo de SPOX.

SPOX ofrece el marcador en directo de partidos seleccionados de las competiciones nacionales e internacionales de los Blues. Aquí encontrarás el marcador en directo siempre poco antes del saque inicial.

Retransmisión del Chelsea FC: el club en breve