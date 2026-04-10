El Chelsea es uno de esos clubes ingleses que nunca desaparece del foco; incluso en épocas tranquilas, siempre hay algo en Stamford Bridge. Si quieres ver todos sus partidos oficiales, presta atención: según la competición, los derechos pertenecen a distintos proveedores, así que ninguna suscripción lo cubre todo. A continuación te indicamos, de forma clara, qué canales necesitas para no perderte ningún encuentro del Chelsea.

FC Chelsea, toda la información sobre la retransmisión de un vistazo: ¿Quién retransmite los partidos de los Blues en directo por televisión y en streaming?



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Ver al Chelsea FC en la Premier League, la Champions League, la FA Cup, la Carabao Cup y el Community Shield en directo por televisión y streaming

En Alemania, Sky sigue siendo la referencia indiscutible para la Premier League: la cadena de televisión de pago retransmite todos los partidos en directo, ya sea de forma individual o en multipartido. Así, las actuaciones del Chelsea están completamente cubiertas. Para quienes prefieran el streaming, todo se puede ver a través de Sky Go o de WOW.

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Desde la temporada 2025/26, Sky mejora su paquete de fútbol inglés: emite la Premier League y la Carabao Cup. Así, los partidos del Chelsea en la Copa de la Liga también se ven en Sky.

La FA Cup y la FA Community Shield se ven en DAZN, que transmite todos los partidos del Chelsea en estas competiciones.

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En la Champions, la mayoría de los duelos del Chelsea están en DAZN, aunque los martes Amazon Prime Video emite un partido destacado, que a veces puede ser del equipo londinense.

Desde la temporada 2027/28, Paramount+ será el nuevo hogar de la Liga de Campeones y emitirá la mayoría de los partidos. Aquí tienes todos los detalles del nuevo reparto de derechos. Resumen: marca en tu agenda Paramount+ a partir de 2027/28.

Si el Chelsea llega a la final, se verá en abierto: en Alemania la emite ZDF.

Amazon Prime Video emitirá el partido estelar del martes en exclusiva.

FC Chelsea, toda la información sobre la retransmisión de un vistazo: el marcador en directo de SPOX.

SPOX ofrece el marcador en directo de partidos seleccionados de las competiciones nacionales e internacionales de los Blues. Aquí encontrarás el marcador en directo siempre poco antes del saque inicial.

Retransmisión del Chelsea FC: el club en breve