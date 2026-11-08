El FC Barcelona vuelve a competir en varios torneos esta temporada: el conjunto catalán aspira a luchar por los títulos de LaLiga, la Champions League, la Copa del Rey y la Supercopa.

Esta es una guía rápida de los canales que emiten los partidos del Barça.

Todos los detalles de las retransmisiones de un vistazo: ¿Qué canales emitirán en directo los partidos del Barça por televisión o en streaming?

El FC Barcelona en LaLiga, la Champions League, la Copa del Rey y la Supercopa: emisiones por televisión en abierto y en streaming

LaLiga se emite en exclusiva en Alemania a través de DAZN, que posee los derechos de la competición española desde su lanzamiento y ofrece todos los partidos del conjunto azulgrana en directo y bajo demanda.

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Elijas la suscripción que elijas, LaLiga está incluida en ambos paquetes.

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Lo mismo ocurre con la Champions League, aunque con una excepción. Un partido de los martes por la noche se emite en Prime Video y el resto, en DAZN.

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Los martes, consulta la programación de las retransmisiones; los miércoles, acude a DAZN.

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Por último, las competiciones coperas: la Copa del Rey también se emite en DAZN y seguirá allí hasta el final de la temporada 2028/29, después de que la plataforma adquiriese sus derechos hace poco.

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La Supercopa se emitirá en Sportdigital FUSSBALL; la cobertura de la competición que ofrece este servicio también está incluida en MagentaSport y DAZN.

FC Barcelona: toda la información sobre las retransmisiones de un vistazo. ¿Quién emite los partidos del Barça en directo por televisión y en internet? El club de un vistazo

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