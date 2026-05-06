El FC Barcelona compite esta temporada en La Liga, la Liga de Campeones, la Copa del Rey y la Supercopa.
Aquí podrás saber qué canales retransmitirán los partidos del Barcelona.
¿Quién retransmite los partidos del Barça en directo por TV y en streaming?
FC Barcelona en La Liga, la Champions League, la Copa del Rey y la Supercopa: dónde ver los partidos por TV y en streaming.
La Liga se ve en Alemania solo en DAZN, que tiene los derechos desde su creación y emite todos los encuentros en directo y bajo demanda.
Da igual el plan que elijas: La Liga siempre está incluida.
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Lo mismo ocurre con la Liga de Campeones, o casi. Prime Video retransmite un partido los martes, mientras que el resto se emite en DAZN.
Por tanto, los martes consulta la programación; los miércoles pon DAZN.
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Además, la Copa del Rey se verá en DAZN hasta la temporada 2028/29, pues la plataforma acaba de adquirir los derechos.
La Supercopa se verá en Sportdigital FUSSBALL, MagentaSport y DAZN.
FC Barcelona: ¿Quién retransmite sus partidos en directo por TV y en streaming?
|Fundación
|29 de noviembre de 1899
|Títulos de Liga: 28
|28
|Copas ganadas
|32
|Títulos de la Liga de Campeones
|5
|Jugador con más partidos
|Lionel Messi