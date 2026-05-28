Farioli quiere fichar al ídolo del PSV para el FC Porto por «solo» 18 millones

Según Voetbal International, Mauro Junior podría fichar por el FC Porto. El brasileño valora la oferta del equipo de Francesco Farioli.

Según VI, el ídolo de la afición del PSV tiene una cláusula de rescisión de solo dieciocho millones de euros.

Para evitarlo, el club de Eindhoven quiere ampliar su contrato, vigente hasta mediados de 2029, con un aumento salarial y la eliminación de la cláusula.

El defensa y centrocampista negocia con el PSV, pero no descarta probar suerte en el extranjero.

Farioli está muy interesado en el brasileño, pero no es el único: Leeds United y clubes de España e Italia también lo siguen.

Tras nueve años en el PSV, donde ha jugado 200 partidos, marcado nueve goles y dado 31 asistencias, su futuro aún no está decidido.