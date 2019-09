Farías es recibido con cariño por la gente de El Alto

El entrenador de la selección boliviana se dio cita a Villa Ingenio donde fue recibido con la vestimenta tradicional de la región altiplánica.

El entrenador venezolano César Farías fue recibido con cariño por la gente de El Alto (ciudad paralela a La Paz) quienes le obsequiaron un poncho tradicional y un gorro que lo lució durante varios minutos.

Farías se hizo presente en el partido entre Always Ready y The Strongest y no pasó desapercibido por las autoridades alteñas quienes le obsequiaron vestimenta tradicional de la región.

La presencia del director técnico de la selección boliviana se debió a que va observando a los jugadores que serán convocados para la próxima fecha FIFA del mes de octubre.

El resto del cuerpo técnico de Farías se desplazó a otras ciudades para seguir de cerca los partidos de la fecha 12 del campeonato boliviano.