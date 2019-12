La gran preocupación de Queiroz de cara a la Copa América

El luso afirmó que para lograr el título del torneo continental es necesario que los jugadores lleguen a la Selección con rodaje en sus clubes.

La Selección Colombia está lista para afrontar su primer gran reto de la era Queiroz, la Copa América Argentina - Colombia 2020. De la mano del técnico luso, la Tricolor espera conseguir, una vez más en territorio nacional, un título esquivo desde hace casi dos décadas.

El Míster se ha mostrado confiado respecto al trabajo que ha venido adelantando en su primer año en el combinado cafetero, sin embargo ha dejado claro que para lograr el título el equipo debe prepararse de la mejor manera para competir a la altura de las exigencias del campeonato.

"Todos los partidos son difíciles e importantes, tenemos que enfocarnos en la preparación que es lo que hará la diferencia . Tenemos que conocer muy bien los rivales, sus virtudes y debilidades. Pero el gran esfuerzo que tenemos que hacer es poniendo en práctica ese plan de preparación, con mucha inteligencia. Si queremos jugar mejor tenemos que prepararnos mejor” , explicó Queiroz en charla con Carlos Antonio Vélez tras el Sorteo de la Copa en Cartagena.

Sin embargo, el seleccionador confirmó que le preocupa bastante la falta de continuidad de una buena parte de la plantilla y enfatizó que necesita que sus jugadores lleguen con amplio rodaje y buena condición física para poder luchar el título continental.

“Desde que llegué en marzo me ha preocupado la situación de algunos jugadores que no compiten, que no juegan partidos con mucha frecuencia, pero también me encontré con hombres que están ilusionados”, comentó Queiroz. "La será muy exigente y necesitaremos superhombres para que puedan disputar 8 partidos en 21 días después de una temporada larga en Europa".

"Necesitamos que los jugadores lleguen con muchos partidos en las piernas al equipo nacional. Eso va a ser muy importante para intentar cumplir el sueño de ganar la Copa América ", sentenció.

Y la preocupación de Queiroz no es para menos. En Goal analizamos la situación de los jugadores del plantel cafetero en sus respectivos clubes y hay una buena parte que no tiene el rodaje que busca el Míster.

ARQUEROS

DAVID OSPINA: Suplente en . Apenas ha jugado cuatro partidos en toda la temporada.

ALDAIR QUINTANA: Suplente en Nacional. Ha disputado seis partidos en el segundo semestre (5 de Liga y 1 de Copa).

EDER CHAUX: Titular y figura en Patriotas.

ÁLVARO MONTERO: Figura y titular de Tolima, pero estuvo dos meses sin fútbol por la sanción de doping.

DEFENSAS

YERRY MINA: Titilar indiscutible en suma más de mil minutos esta campaña.

DAVINSON SÁNCHEZ: Titular fijo en . Suma 1.400 minutos esta tempoda.

JOHN LUCUMÍ: Titular y de buenas presentaciones con el , tanto en la Liga de como en .

JEISON MURILLO: Alterna titularidad y banca en .

STEFAN MEDINA: Ha disputado todos los partidos de la temporada con

SANTIAGO ARIAS: Borrado por Simeone esta temporada en el Atlético Madrid, apenas ha disputado 6 partidos (4 en Liga y 2 en Champions).

WILLIAM TESILLO: Titular consolidado en León de , suma mas de 1.500 minutos esta campaña.

FRANK FABRA: No es titular en Boca, apenas recupera su nivel tras una lesión de rodilla

JOHAN MOJICA: Ha tenido muchos problemas con lesiones esta temporada.

VOLANTES

WILMAR BARRIOS: Figura y titular indiscutido en la medular del Zenit, es uno de los colombianos con mayor cantidad de minutos en lo que va de la temporada: más de 1700 en 20 partidos.

MATEUS URIBE: Hasta su fiesta era titular indiscutido del Porto. Ya suma casi un mes entre el banco y la tribuna.

JUAN CUADRADO: Tiene bastante rodaje en , ya sea como lateral o extremo.

JEFFERSON LERMA: Titular frecuente del Bournemouth.

LUIS DÍAZ: Venía siendo titular, con buenas presentaciones con goles y asistencias, pero relegado al banco tras la fiesta de Uribe.

YAIRO MORENO: Titular indiscutido de León, aunque allí juega de lateral izquierdo.

JAMES RODRÍGUEZ: No la pasa nada bien en el 10 de a causa de las lesiones. Apenas ha jugado 422 minutos en 9 partidos.

STEVEN ALZATE: No es titular en pero suele ingresar habitualmente en las segundas partes.

JUANFER QUINTERO: Apenas viene tomando ritmo tras una dura lesión de rodilla, cuando esté bien volverá a la titular de River.

DELANTEROS

RADAMEL FALCAO: Suma más de dos meses sin jugar por una tendinitis aquiliana.

DUVÁN ZAPATA: Titular fijo y goleador en . Va a cumplir dos meses sin fútbol por una molestia muscular.

LUIS MURIEL: No es habitual titular en Atalanta, aunque suele sumar minutos en casi todos los partidos.

ALFREDO MORELOS: Es el mejor delantero cafetero del momento. Ha marcado casi 30 goles en todas las competiciones.

ROGER MARTÍNEZ: Titular en América, aunque le pesa el aspecto disciplinario.

STIVEN MENDOZA: No es titular del , pero tiene bastante continuidad.