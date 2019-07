Falcao al Galatasaray, lo dan por hecho en Turquía

Todos los caminos conducen a Falcao al , club turco que por fin podrá cumplir el sueño incorporar al atacante colombiano a sus filas para disputar la fase de grupos de la , uno de los puntos que más habría llamado la atención del delantero samario.

Según informó el periodista Tancredi Palmeri en su cuenta de Twitter, "Falcao al Galatasaray sucederá: 3 años con salario de 5 millones de euros por año".

Galatasaray-Falcao is happening: 3 years at 5m€ per year