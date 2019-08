Falcao al Galatasaray: El presidente del club anuncia una presentación espectacular

Todos los caminos parecen conducir a Falcao al , club turco que estaría a punto de cumplir el sueño de incorporar al atacante colombiano a sus filas para disputar la fase de grupos de la .

Una nueva versión del portal Sporx, asegura que Falcao aceptó los terminos ofrecidos por el club turco y que, a falta de pequeños detalles, todo está arreglado para que el colombiano sea presentado ante su nueva hinchada a mediados de la próxima semana, en lo que serían palabras del presidente del equipo turco.

Lo anterior contrasta con las declaraciones del vicepresidente del Monaco, quien dijo, "Es importante que Falcao se quede, Galatasaray y otros clubes están interesados es un gran jugador y de los mejores delanteros, lo dejaremos ir solo si llega la oferta indicada", sin embargo, todo parece indicar que el equipo del principado no logró convencer a Falcao de renovar el vínculo por otra temporada más.

Por otra parte, está lo informado por el periodista Tancredi Palmeri en su cuenta de Twitter hace apenas un par de días, " Falcao al Galatasaray sucederá: 3 años con salario de 5 millones de euros por año".

