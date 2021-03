Fabián Orellana superó a Alexis Sánchez en LaLiga con su gol a Sevilla

Cada vez es más histórico: Fabián Orellana anotó el único gol del Valladolid al Sevilla, llegó a 40 tantos (4 en la actual) en LaLiga y así dejó atrás a Alexis Sánchez, que convirtió 39 en su etapa brillante como crack del Fútbol Club Barcelona. El ex Audax Italiano se consolida en el segundo puesto entre sus compatriotas chilenos, pues sigue muy lejos de los 98 de Iván Luis Zamorano. Pero no todas fueron buenas noticias para el Poeta en el Zorrilla.

EL RESUMEN DE VALLADOLID - SEVILLA

Es que además de llevarse una amarilla por foulear fuerte a Suso, la amonestación -en un juego en el que le cobraron tres faltas y le cometieron una- le significará perderse el próximo partido, ante el Barça, y Bono, el golero marroquí, igualó el marcador en la última pelota del lance luego de que ningún pucelano lograra despejar el balón mientras el gigante de Nervión atosigaba con todas sus armas a disposición el área de Roberto Jiménez.

El tiro penal, de brillante ejecución de diestra al filo del entretiempo mientras Bono se rendía hacia el costado equivocada, permitió que Orellana pueda soñar con la salvación. El punto los deja 4 por encima de Eibar, que hoy estaría descendiendo a la segunda categoría. Peligrosamente, el Real Valladolid dejó escapar una victoria que le saneaba bastante sus problemas con la parte baja aunque contó con Orellana como figura en el recorrido y la construcción de ataques (hasta el 84 cuando lo relevó Kike Muñoz).

