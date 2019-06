Fabián Coito, tras la eliminación de Honduras: "No pienso en renunciar"

Liga Nacional de Honduras: El entrenador de la H se hizo cargo de la eliminación en la Copa Oro pero aclaró que no piensa dar un paso al costado.

Fabián Coito dio la cara luego de que la Selección de Honduras se quedara eliminada de la 2019 tras perder por 2-1 ante Curazao en la segunda fecha del Grupo C del certamen. En conferencia de prensa, además de analizar la derrota, el entrenador uruguayo aseguró que no renunciará a su cargo.

"Eso no lo pienso (renunciar), lo único que me resta es trabajo, la dirigencia es la que tiene la decisión final, pero no soy partidario en un momento de transición, donde personalmente tenía que conocer un montón de cosas, voy sacando conclusiones, los entrenadores todos los días estamos a prueba y siempre con la posibilidad de que no se sabe que pasa después del partido así que eso no me preocupa, a mí lo que me interesa es trabajar, no es la primera vez que ha pasado", dijo Coito.

Además, el uruguayo se hizo responsable de la eliminación: "La próxima convocatoria es muy inmediata, la responsabilidad es mía, por los futbolistas por la idea de juego, yo asumo la responsabilidad".

Puntualmente sobre el encuentro ante Curazao, dijo: "Los más importante que perseguíamos era el resultado y fue lo que no pudimos obtener, se nos escapó, buscarle explicaciones al resultado podríamos estar mucho rato, lo que teníamos como objetivo que era ganar el partido y no lo pudimos conseguir".

"La intención era jugar con tres mediocampistas centrales, dos a los costados, que tuvieran conexión con el ataque, en el primer tiempo se logró, se dominó, se tuvo posibilidades de ganar el partidos, las opciones de los dos equipos fueron diferentes, ellos convirtieron una de las dos que tuvieron, en el segundo tiempo nos ganó la desesperación, la verdad, (Alejandro) Reyes es un jugador de gran futuro y con mucha pegada, con una proyección que nos podía dar amplitud, era un partido difícil, por supuesto que la responsabilidad es mía, no podemos dársela a un futbolista joven", explicó.

Además, reconoció que le genera "preocupación" la falta de resultados con la Bicolor: "El resultado genera dudas, preocupación, lógicamente, era lo que queríamos, veníamos a buscar un resultado no un juego y no lo pudimos lograr, me preocupa que no hemos podido ganar en cinco partidos que llevamos, del juego la dificultad para concretar situaciones donde debemos tener tranquilidad".

También dio detalles sobre el ambiente en el vestuario tras la derrota: "No hubo reproches, hubo silencio, pero no hubo broncas, con el paso de las horas tendremos la oportunidad de hablar de frente, en el vestuario el estado de ánimos es muy caído".

Por último, le mandó un mensaje a los fanáticos hondureños: "Trabajo de parte mía y de los futbolistas, intentar con trabajo, con preparación, con mentalidad, indudablemente estamos en deuda por supuesto, no me animaría del juego, sí de los resultados, no hemos podido lograr en estos partidos".