¡Explotó la campaña! Angelici disparó contra Riquelme y lo acusó de "ser hincha de Tigre"

El mandatario de Boca no se quedó callado y, a menos de una semana de las elecciones, atacó con dureza al ídolo y candidato a vicepresidente.

Daniel Angelici no se iba a quedar de brazos cruzados luego de la "semana de furia" de Juan Román Riquelme, desde su anuncio de ser candidato a vicepresidente por la lista opositora que encabeza Jorge Amor Ameal. Luego de las apariciones públicas del 10 y su regreso a La Bombonera, el presidente no se guardó nada y tiró con munición gruesa.

Fue en Fox Sports Radio donde el mandatario repasó todos sus conflictos con el exfutbolista y, entre sus declaraciones más pesadas, disparó que "no hay fotos que prueben que Gribaudo es de Independiente o yo de Huracán, pero ¿sabés qué? Hay pruebas de que él es de Tigre, eso es verdad y lo dijo él, no yo".

En cuanto a la cuestión de su vínculo, cuando aún era tesorero del club, el Tano sostuvo que "volvería a votarle en contra del contrato, no fue por sus años, fue por el dólar. Quería el dólar libre y le dije que era imposible, estuvimos viendo todo para cumplirle, pero entre Riquelme y Boca, yo elijo a Boca", para añadir que "siempre discutí con él por plata, quería cobrar de manera distinta, se lo merecía por cómo juega, pero no se puede cobrar distinto".

Otro recuerdo de Angelici fue la previa de la final de la 2012, sobre la cual narró que "vino a preguntarme qué iba a hacer con Falcioni y le dije que si ganábamos la Copa le renovaba. Antes de jugar la final dijo que era su último partido, entramos perdiendo".

Ya metido en los comicios del domingo 8, atacó por el lado de que "no vino durante cinco años a la cancha y ahora vino, me hubiese gustado que venga a alentar en la final, me llama la atención eso, no si dejan entrar una careta, que fue por cuestiones de seguridad", advirtiendo luego que "seis veces me junté con su representante y su hermano, fui a comer un asado a la casa. Pero algunos le preguntan si lo quisieron comprar, yo le preguntaría si es verdad que se quiso vender. Yo digo que no es ético el dinero que pedía".