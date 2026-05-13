Explicación de las reglas de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA

La FIFA ha apostado fuerte para la Copa del Mundo de 2026: 48 selecciones se reunirán en Estados Unidos, Canadá y México en una fiesta del fútbol. Pero ampliar el torneo implica modificar la fase de grupos.

Hasta ahora, con 32 equipos, los dos primeros de cada grupo avanzaban a octavos. Para ser más inclusiva con confederaciones como África y Asia, la FIFA ha añadido una ronda eliminatoria previa a esos octavos. Ahora se clasifican 32 equipos: los 16 primeros y segundos de grupo, más los ocho mejores terceros.

A continuación, GOAL repasa las reglas, estipulaciones y criterios de desempate que se aplicarán en el Mundial de 2026 este verano.

¿Cómo funciona la fase de grupos?

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El torneo tendrá 12 grupos de cuatro equipos. En el sorteo de noviembre se repartió a las selecciones en cuatro bombos de 12 según su ranking, y a los cabezas de serie se sumaron los anfitriones: Estados Unidos, Canadá y México.

Cada selección jugará tres partidos y sumará tres puntos por victoria, uno por empate y ninguno por derrota. Los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros avanzarán a la ronda de 32; el resto quedará eliminado.

En la fase de grupos no hay prórroga ni tanda de penaltis.

¿Cuáles son los criterios de desempate en la fase de grupos del Mundial?

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Si dos o más selecciones empatan a puntos al terminar la fase de grupos, se aplican varios criterios de desempate.

Resultados entre los equipos empatados Diferencia de goles en los enfrentamientos directos Goles marcados en los enfrentamientos directos Diferencia de goles global Goles marcados en total Puntos de juego limpio Clasificación Mundial de la FIFA

Primero se recurre a los puntos obtenidos en los enfrentamientos directos, luego a la diferencia de goles en dichos encuentros y, finalmente, a los goles marcados en ellos. De mantenerse el empate, se considera la diferencia de goles global y, después, los goles anotados en toda la fase de grupos.

De mantenerse la igualdad, se aplican los puntos de juego limpio: avanza el equipo con menos sanciones. Si aún persiste el empate, pasa el de mejor clasificación mundial de la FIFA.

Por cada tarjeta amarilla se resta un punto, por cada roja indirecta (dos amarillas en un mismo partido) se restan tres y por cada roja directa se restan cuatro.

En 2018, Senegal fue el primer equipo eliminado de un Mundial por tener más amarillas que Japón, que avanzó gracias a esa diferencia.

¿Qué terceros equipos avanzan de los grupos?

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Los ocho mejores terceros de los 12 grupos avanzarán a la fase eliminatoria, aplicándose los mismos criterios de desempate.

Aunque esto permite que algunos equipos avancen pese a rendir por debajo de lo esperado, en octavos se medirán a un ganador de grupo, un cruce más exigente que el de los segundos clasificados.

Es la primera vez que la Copa del Mundo premia a los terceros con el pase a la fase eliminatoria, algo que ya ocurre en la Eurocopa desde 2016. En esa edición, Portugal avanzó como mejor tercero tras empatar sus tres partidos y luego venció a Francia en la final.

Esto suele crear una última jornada emocionante, con mínimas diferencias entre los terceros. En la Euro 2024, Países Bajos superó a Georgia por mejor disciplina, y Eslovenia a Hungría por mayor diferencia de goles.

Algunos critican que el formato de 48 equipos favorece a los “gigantes”, que ahora cuentan con más margen de error. Con 32 equipos el 50 % quedaba eliminado en la fase de grupos, mientras que en 2026 será solo el 33 %. La ampliación incluye a selecciones menos competitivas, lo que, en teoría, protege a las potencias de una eliminación temprana.

La ampliación del torneo podría haber acabado con el llamado «grupo de la muerte». El Grupo I, con Francia, Senegal y Noruega, parece el más difícil, pero las tres selecciones favoritas deberían ganar con comodidad a Bolivia o Irak, lo que daría al tercero muchas opciones de avanzar.