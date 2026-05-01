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Una fuente reveló la postura de Luca Zidane, portero del Granada y de la selección argelina, respecto a alcanzar el Mundial 2026, tras su lesión que generó preocupación en el suizo Vladimir Petkovic, entrenador de los Guerreros del Desierto, antes de la cita mundialista.

Luca Zidane, de 27 años, sufrió una fuerte lesión en el rostro durante el partido de su equipo, el Granada, contra el Almería en la Segunda División española, el pasado domingo.

El hijo de la leyenda Zinedine Zidane salió del campo sufriendo mareos, tras un balón dividido después de un saque de esquina, y también apareció sangre en su boca, lo que requirió su traslado al hospital.

Esta lesión llega en un momento sensible para la selección argelina, a aproximadamente un mes y medio del Mundial, previsto en Estados Unidos, Canadá y México, en el periodo entre el 11 de junio y el 19 de julio próximos.

Posteriormente, el Granada anunció en un comunicado oficial que las pruebas médicas confirmaron que Zidane sufrió una fractura en la mandíbula y el mentón, lo que requiere una intervención quirúrgica, sin especificar la fecha de su regreso.

"Luca Zidane participará en el Mundial"

Getty Images

Una fuente cercana a Luca Zidane dijo, en declaraciones exclusivas a Kooora, hoy viernes: "El portero estará disponible para participar con la selección argelina en el Mundial".

La fuente, que se negó a mencionar su nombre, añadió que Luca volverá después de 3 o 4 semanas como máximo, y podría llegar al último partido del Granada en la temporada actual de la liga, previsto contra el Sporting de Gijón el 31 de mayo en curso.

La fuente subrayó que el portero argelino confía en su preparación para participar en el Mundial por primera vez en su carrera.

Por su parte, Luca dijo a través de su cuenta de "Instagram": "La operación salió bien, el susto fue mayor que el daño, volveré al campo muy pronto".

Zidane se ha convertido en uno de los pilares de la selección argelina en el último periodo, especialmente tras su brillante actuación en la Copa Africana de Naciones 2025, que se celebró en Marruecos, ya que mantuvo su portería a cero en 3 de los 4 partidos que disputó en el torneo.

La selección de los Guerreros del Desierto se prepara para participar en el Mundial 2026 dentro del grupo décimo, que incluye junto a ella al vigente campeón Argentina, Jordania y Austria.

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Y la selección argelina inicia su recorrido en la madrugada del próximo 17 de junio enfrentándose a su homóloga argentina.

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