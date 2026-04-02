Exclusiva | Tras abandonar Omán, Queiroz revela la verdad sobre las ofertas de Arabia Saudita y Ghana.

El portugués Carlos Queiroz, exseleccionador de Omán, reveló la verdad sobre haber recibido ofertas para dirigir a Arabia Saudí y Ghana en la Copa del Mundo 2026, prevista para el próximo verano.

La continuidad del francés Hervé Renard al frente de la selección saudí ya no está asegurada, a la luz de los resultados negativos de “los Verdes” durante la pasada ventana internacional, en la que perdió ante Egipto y Serbia, lo que despertó preocupación sobre el nivel del equipo.

Informes de prensa señalaron que la Federación Saudí de Fútbol podría estar pensando en contratar a otro entrenador para liderar a la selección en el Mundial, mientras que otros informes afirmaron que el propio Renard podría pedir ser relevado de la tarea.

Por otro lado, la Federación Ghanesa de Fútbol busca un nuevo entrenador como reemplazo del destituido Otto Addo, tras el deterioro de los resultados del equipo de las Estrellas Negras, especialmente porque este último no logró clasificarse para la Copa Africana de Naciones 2025.

Hace dos semanas, Queiroz rescindió de mutuo acuerdo su contrato con la selección omaní, aunque el contrato se extendía hasta junio próximo, lo que generó interrogantes sobre si este paso está relacionado con dirigir a una selección que dispute el próximo Mundial, sobre todo porque el técnico portugués cuenta con una gran experiencia internacional.

Queiroz a Kooora: no hay negociaciones con Arabia Saudí ni con Ghana

Sin embargo, Queiroz dijo, en declaraciones exclusivas al sitio Kooora, afiliado a “Futbolco”, este jueves, que no recibió ninguna oferta de las federaciones saudí o ghanesa para entrenar a sus selecciones en el próximo Mundial.

El experimentado técnico portugués aclaró: “Mi salida de la selección de Omán no tiene relación con ningún interés de otras partes”.

El exentrenador del Real Madrid añadió: “Solo quiero expresar mi gratitud por la manera en que fui recibido y tratado en Omán, tanto por parte de los responsables como de la afición”.

Continuó: “No se ha producido ningún contacto entre la federación saudí y yo, como tampoco me ha hablado nadie de Ghana”.

Queiroz subrayó que su salida de la selección omaní “se debe a la situación de seguridad inestable que vive la región del Golfo a causa de la guerra, y no hay otra razón”.

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4 participaciones en la Copa del Mundo

Queiroz, de 73 años, cuenta con un extenso currículum, especialmente en Asia y África, lo que lo convierte en uno de los candidatos habituales para dirigir selecciones de ambos continentes en la Copa del Mundo.

En Asia, Queiroz ya entrenó a la selección de Arabia Saudí entre enero y junio de 2000, y también dirigió a las selecciones de Emiratos Árabes Unidos, Irán (en dos etapas), Catar y Omán.

En el continente africano, Queiroz dejó su huella con la selección de Egipto entre septiembre de 2021 y abril de 2022, además de otra experiencia con Sudáfrica a comienzos de este siglo.

Además, dirigió a su selección, Portugal, entre julio de 2008 y septiembre de 2010, y a Colombia desde febrero de 2019 hasta diciembre de 2020.

Queiroz disputó las últimas cuatro ediciones de la Copa del Mundo: 2010 con Portugal, y 2014, 2018 y 2022 al frente del cuerpo técnico de Irán.

Tras sus declaraciones sobre no estar en contacto con ninguna selección en la actualidad, Queiroz se acerca a ausentarse del Mundial por primera vez en dos décadas.