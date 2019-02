Exclusiva: ¿Qué sigue después del Veracruz en su futuro? Jurado responde

El portero también se dice agradecido con los Escualos por haberle brindado la confianza de debutar en Primera.

Por Salvador Pérez | @YoSoyChavaPerez

En ocasiones, cuando un futbolista se encuentra bajo los reflectores, que comienza a llamar la atención, termina por ‘perder el piso' e imagina que lo ha conseguido todo.

Este no ha sido el caso de Sebastián Jurado, guardameta de Tiburones Rojos de Veracruz, quien se ha descrito como un futbolista “fuerte mentalmente”. En el mismo sentido, el mexicano ha destacado la humildad como una de las claves para saber que ‘aún no se ha ganado nada’, caso contrario a quienes se han quedado en el camino.

“Es de las principales cosas, saber de donde vienes, mantener los pies bien firmes sobre la tierra, ser agradecido, es de las cosas que uno debe siempre recordar, tener en la memoria, ser agradecido con las personas que han marcado esta corta carrera, tenerlas en cuenta las personas que me han ayudado, no solo ahora sino toda mi vida”, explicó Sebastián en entrevista con Goal.

Jurado terminó por sorprender y convertirse en la revelación del torneo luego de seis fechas del Clausura 2019, en el que destacaron las actuaciones frente a Chivas donde logró mantener el cero y Tigres de la UANL, donde terminó por evitar una catastrófica goleada.

El presente con el club que parece estar condenado al descenso lo llevó a la Selección Mexicana Sub 22 dirigida por Jaime Lozano, que prepara su participación en los Juegos Panamericanos Lima 2019, donde luchará por un puesto titular y que a futuro puede llevarlo al representativo Mayor de Gerardo Martino.

“Vivo el día a día con mi familia, son el principal motor que tengo en mi vida. Ellos son los que me dan las bases y valores para lidiar con todo. No es fácil, estoy seguro de que con lo que me han inculcado de niño, las herramientas, manteniendo la serenidad, sabiendo que es un paso a paso. Tener cerca esas personas que siempre me han apoyado, que me quieren para corto, mediano y largo plazo”, detalló.

El guardían del arco escualo es consciente que ha llamado la atención de diferentes equipos de Primera División, aunque es algo que trata de dejar de lado, más aún por el presente de los dirigidos por Robert Dante Siboldi.

“Lo más importante es el hoy, el presente, estoy contento. Soy una persona agradecida con Veracruz que me permitió cumplir mi sueño; después veremos qué pasa. Soy muy agradecido con todos los que han confiado en mí, lo más importante es ayudar a mi equipo. Luego sumar en lo colectivo. Es algo que el tiempo dirá, estoy muy contento aquí, muy agradecido. Es futbol, hay que estar preparado para cualquier cosa. Estoy agradecido y contento”, externó.

“Considero que soy un portero con serenidad, tranquilo, mentalmente me considero fuerte, es de las principales cosas. En esta profesión hay que ser fuerte mentalmente, alguien que confía en sí mismo, que todo te lo ha dado el trabajo”, agregó.