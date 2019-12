El ex-Boca que se ilusiona con jugar en River

"Sería un gran paso futbolístico para mí", reconoció el volante formado en las inferiores del Xeneize respecto a la chance de jugar en el Millonario.

Hoy por hoy, River sólo piensa en cerrar el semestre de la mejor manera, ganando los dos partidos que le restan para despedir el 2019: el correspondiente a la fecha 16 de la Superliga ante y la final de la Copa contra Central Córdoba. Sin embargo, mientras Marcelo Gallardo define qué equipo parará en cada encuentro, la dirigencia también empieza a pensar en el futuro.

Como Leonardo Ponzio probablemente se retire a mitad de año cuando finalice su contrato, en Núñez ya le buscan un reemplazante. Y el principal apuntado sería nada menos que Andrés Cubas, el mediocampista central surgido de Boca y que actualmente juega en Talleres. Según habían informado hace semanas en TNT Sports, el futbolista de 23 años formado en las divisiones inferiores del Xeneize estaría siendo seguido de cerca por Enzo Francescoli, secretario técnico riverplatense, con la intención de que sume al Millonario en el próximo mercado.

"Hubo rumores, pero conmigo nadie se contactó, con mi representante tampoco. Fueron rumores que salieron", contó el mediocampista luego de disputar el último partido del semestre con Talleres, y continuó: "A uno lo pone contento que clubes se fijen en uno. Es un gran equipo, en el caso de que se dé, sería un gran paso futbolístico para mí".

En la misma línea, admitió: "No me puse a pensar en eso porque pienso en Talleres. Después, de lo que se habla uno no puede estar exento porque están las redes sociales y demás; uno se entera. Los familiares y amigos te mandan, pero más de eso no sé...". Y por último agregó qué le piden sus amigos y familiares: "Los de Boca me dicen que no vaya a River y los de River que sí vaya, pero no me puse a pensar en eso porque fueron sólo rumores".

El 100% del pase de Cubas, que también tuvo breves pasos por el Pescara de y por , pertenece a la T cordobesa, que terminó quedándose con la totalidad de su ficha tras las negociaciones con Boca por Olaza y Reynoso. ¿Llegará a River?