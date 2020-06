Everton confirma lesión muscular de Yerry Mina

El Football Club puede confirmar que Yerry Mina estará fuera de juego durante varias semanas después de sufrir una lesión muscular.

Un escaneo confirmó que el internacional colombiano sufrió una rotura parcial en su músculo cuádruple izquierdo durante el entrenamiento la semana pasada.

El jugador de 25 años se encuentra ahora en las primeras etapas de su rehabilitación bajo el cuidado del personal médico del Club y está haciendo un buen progreso.

🤕 l Yerry Mina is set to be sidelined for several weeks after sustaining a muscle injury.



Full story 👇 #EFC