¿Quiere acceder a su servicio de streaming habitual con mayor seguridad o desde otra parte del mundo donde podría encontrarse con bloqueos geográficos? En esos casos, una red privada virtual (VPN) resulta muy útil.

Evita al instante los bloqueos geográficos regionales y mira transmisiones de fútbol en vivo de todo el mundo en tu plataforma de streaming favorita Mira fútbol dondequiera

Consiga una VPN fiable. Elija un proveedor de VPN de confianza y descargue la aplicación en su dispositivo (ordenador, móvil o tableta).

Elija un proveedor de VPN de confianza y descargue la aplicación en su dispositivo (ordenador, móvil o tableta). Elija la ubicación del servidor. Seleccione un servidor VPN en el país donde se transmite oficialmente el partido.

Conéctese al servidor. Active la VPN y conéctese al servidor seleccionado para cambiar su ubicación digital (dirección IP).

Active la VPN y conéctese al servidor seleccionado para cambiar su ubicación digital (dirección IP). Acceda al canal oficial. Visite la página web o abra la aplicación oficial de streaming del canal deportivo que posee los derechos de transmisión.

Visite la página web o abra la aplicación oficial de streaming del canal deportivo que posee los derechos de transmisión. Regístrese y encuentre la transmisión. Cree una cuenta o inicie sesión en el servicio del canal oficial para obtener acceso completo y disfrutar del partido.

Estrella Roja de Belgrado vs. Inter Club d'Escaldes: hora de inicio

Conference League - Jornada 3 5 nov 2026 - 12:45 Stadion Rajko Mitic

El partido entre Estrella Roja de Belgrado e Inter Club d'Escaldes comenzará el 5 de noviembre de 2026 a las 18:45.

Estrella Roja de Belgrado vs. Inter Club d'Escaldes hoy en directo: ¿quién lo televisa y dónde verlo en streaming?

Los temas de la semana: ¿qué ha pasado con Estrella Roja de Belgrado e Inter Club d'Escaldes?

Estrella Roja de Belgrado llega a este partido con un balance de tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco encuentros oficiales. Su resultado más reciente fue una victoria a domicilio por 2-4 ante el Macva Sabac en la Prva Liga serbia. En la Conference League, Estrella Roja empató 2-2 con el FC Copenhague, aunque antes había perdido 2-3 ante el FC Lugano. En esos cinco partidos marcó 14 goles y encajó diez.

Inter Club d'Escaldes registra una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su encuentro más reciente terminó sin goles ante el Penya Encarnada d'Andorra. En la Conference League, Escaldes perdió 1-3 ante el Universitatea Craiova y 0-2 ante el Mjällby. En total, el visitante marcó ocho goles y encajó ocho en ese periodo.

Estrella Roja de Belgrado vs. Inter Club d'Escaldes: alineaciones

Estrella Roja de Belgrado vs. Inter Club d'Escaldes: estado de forma

Estrella Roja de Belgrado vs. Inter Club d'Escaldes: balance de enfrentamientos directos

Estrella Roja de Belgrado vs. Inter Club d'Escaldes: clasificaciones