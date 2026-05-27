El miércoles por la tarde, Ronald Koeman anunció los 26 convocados al Mundial. Entre los citados están Marten de Roon y Memphis Depay, pero se quedaron fuera varios jugadores destacados. Voetbalzone repasa los diez nombres más destacados.

Emmanuel Emegha

Emegha fue seguido de cerca por Ronald Koeman, pero el delantero ha tenido muchos problemas físicos esta temporada. El capitán del RC Strasbourg solo ha jugado 18 partidos y aún debe posponer su debut mundialista con la selección holandesa.

Kenneth Taylor

Su trayectoria con la Orange parecía haber terminado tras el 4-0 contra Francia en 2023. Desde entonces solo jugó un partido y no entró en los planes de Koeman, ni siquiera tras sus recientes buenos partidos con el Lazio.

Luciano Valente

Valente debutó con la selección holandesa en noviembre tras un gran inicio en el Feyenoord, pero su rendimiento cayó en la segunda parte de la temporada y se queda fuera de la lista de Koeman para el Mundial.

Justin Bijlow

Con Verbruggen confirmado como titular para la Euro 2024 y Flekken consolidado como suplente, Bijlow solo podía esperar que Koeman convocara a cuatro porteros para el Mundial 2026. Además, Robin Roefs ya tenía un lugar casi asegurado. Bijlow brilló en el Génova, pero se quedó fuera por muy poco.

Quillindschy Hartman

Hartman ha sido cinco veces internacional con Holanda bajo Koeman. Debutó en 2023 con un gol ante Francia (derrota 1-2). Esta temporada no ha sido titular en el Burnley y ha perdido su lugar en la selección.

Kees Smit

Antes del Mundial, Smit recibió muchos elogios de Koeman, así que su convocatoria parecía segura. Sin embargo, el seleccionador no lo citó y prefirió otro delantero.

Stefan de Vrij

De Vrij parecía tener el puesto asegurado. El defensa del Inter es fijo para Koeman, pero una lesión en el último partido de la Serie A le impedirá jugar el Mundial.

Ian Maatsen

Maatsen brilló en la semifinal de la Liga de Naciones ante España y marcó un golazo, pero Holanda perdió en penaltis y él no volvió a ser convocado pese a jugar 44 partidos esta temporada con el Aston Villa, campeón de la Europa League.

Zian Flemming

Flemming, delantero del Burnley con once goles en la Premier, no ha recibido llamadas de Koeman y considera que merecía un lugar: «No conozco a otro delantero holandés que haya marcado diez goles en la Premier».

Jeremie Frimpong

La ausencia más llamativa en la lista de 26 de Koeman para el Mundial es la de Frimpong. El extremo del Liverpool jugó mucho con la Oranje, pero ahora Koeman lo ha descartado por motivos deportivos: quizá porque no planea usar extremos puros en la fase final.

Lutsharel Geertruida

Muchos esperaban también a Lutsharel Geertruida, defensa polivalente que puede actuar como lateral derecho o central. Sin embargo, Koeman ha optado finalmente por Jurriën Timber y Denzel Dumfries.