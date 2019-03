Neymar explota contra el árbitro y el VAR: "¡Esto es una vergüenza!"

La estrella del PSG se quejó en Instagram de la controversial decisión que permitió a los Red Devils imponerse al club francés.

Un gol de Rashford, de penalti revisado por el árbitro en el VAR, en el 90, dio el pase a cuartos al United, que remontó el 0-2 de la ida, con doblete de Lukaku. Otro fracaso más del millonario PSG francés, que se quedó eliminado, de nuevo, a las primeras de cambio. Nada más acabar el partido, Neymar Junior, que no pudo participar por estar lesionado, criticó duramente las decisiones arbitrales tras la derrota del PSG ante el Manchester United en la UEFA Champions League. "Ponen a cuatro hombres que no entienden de fútbol para que vean el lanzamiento -en cámara lenta- y eso no existe. ¿Cómo va a poner la mano en la espalda?" se preguntó Neymar.

El árbitro señaló un penalti a favor de los visitantes en el tiempo añadido después de que un disparo de Diego Dalot golpeó el brazo de Presnel Kimpembe, lo que provocó una revisión con VAR. Neymar insistió en sus redes sociales "¡Eso es una vergüenza!", estalló Neymar en una publicación en Instagram Stories junto con una captura de pantalla de la supuesto mano. "El penalti no existe", añadió Neymar, que adjuntó su mensaje con una imagen previa a la acción en la que el balón contacta en el codo de Kimpembe.El brasileño, que ha pasado unas semanas en Brasil recuperándose de su lesión, estuvo en el palco y cargó al final contra los colegiados.

Palos de la prensa y maldición en la Champions

Nada más conocerse la eliminación del PSG, la prensa mundial se muestra dura con la eliminación del PSG. L'Équipe habla de "pesadilla", Le Parisien dice que "el PSG está maldito" y Le Figaro califica de "humillación".El palo es tremendo, porque desde que Catar compró el PSG, ha jugado siete veces la Liga de Campeones y en todas esas temporadas, después de gastarse 1.150 millones de euros en fichajes de jugadores, jamás ha logrado pasar…de cuartos de final.