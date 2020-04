Esteban Paredes anuncia baja salarial para el plantel de Colo Colo

El Primer Equipo del Cacique se encuentra en negociaciones para determinar las condiciones de la rebaja.

El fútbol sigue viviendo días de confinamiento por las cuarentenas en y el mundo. Por eso es que los grandes equipos nacionales están optando por tener rebajas salariales, para así ayudar a las finanzas de las instituciones, para así también asegurar el trabajo de quienes prestan servicios.

Por eso es que en se encuentran conversando con los jugadores para poder llegar a un acuerdo y rebajar los sueldos.

Algo que en un principio se rumoreó que uno de los opositores a esta medida era el capitán del Primer Equipo, Esteban Paredes. Algo que el goleador histórico del fútbol chileno desmintió categóricamente.

Y este viernes los deportistas llegaron hasta el Estadio Monumental para dialogar con la mesa directiva, y Paredes fue quien informó los pasos a seguir, ya que aún no llegan a un total acuerdo.

Así, el hombre récord de Colo Colo indicó: "De aquí a lunes llegamos a acuerdo. Quiero dejar en claro al hincha que el plantel está dispuesto a ayudar al club. Es mentira que no yo no me quiero rebajar el sueldo”.

De esta manera se espera que prontamente se anuncie cómo será el proceso de reducción en el Cacique.