¿Estados Unidos puede arrebatarle el Mundial 2022 a Qatar?

Tras las más recientes acusaciones de soborno, la FIFA podría quitarle la organización a los asiáticos.

El expresidente de la FIFA Joseph Blatter cree que la realización de la Copa del Mundo 2022 lejos de sigue siendo una posibilidad en medio de las recientes acusaciones de soborno durante el proceso de licitación.

El Departamento de Justicia de emitió una acusación la semana pasada en la que señala que tanto como Qatar pagaron sobornos para asegurarse los votos en el proceso que los llevó a ser elegidos como organizadores de los Mundiales de 2018 y 2022, respectivamente. Según la acusación, Ricardo Texeira (expresidente de la federación brasileña), el ya fallecido Nicolás Leoz (expresidente de CONMEBOL) y un co-conspirador vendieron sus votos para que el país asiático organice el torneo.

La acusación planteó la posibilidad de que la FIFA pudiera optar por quitarle la Copa del Mundo a Qatar, aunque hacerlo crearía una serie de desafíos logísticos. El principal de ellos sería encontrar un nuevo organizador en un corto período de tiempo. Sin embargo, Blatter ofreció un par de sugerencias para un reemplazo rápido. " podría hacerlo. Pero esto significaría que la Copa del Mundo se organice nuevamente en Europa después de 2018", explicó, en declaraciones a Sport Bild.

"Por lo tanto, Europa no sería la primera opción. Estados Unidos podría hacerlo en 2022 en vez de en 2026. ¡Son capaces, no es ciencia espacial! también podría hacerlo. También ofrecieron ser anfitriones de la Copa Mundial 2022", aseguró Blatter, y agregó: "Afortunadamente, la Copa Mundial 2022 solo tendrá 32 equipos y no 48 como había planeado Infantino. El esfuerzo organizativo no sería mayor que 2018".

Cabe resaltar que si Estados Unidos organizara el evento dentro de dos años, también se necesitaría un nuevo anfitrión para 2026 ya que los norteamericanos fueron elegidos como anfitriones del torneo junto a y Canadá.

Blatter actualmente está cumpliendo una prohibición de seis años de actividades relacionadas con el fútbol debido a violaciones de ética durante su paso por la FIFA. A pesar de eso, el hombre de 84 años continúa proclamando su inocencia. "Las investigaciones son parte de un gran complot en mi contra", dijo el suizo, que además afirmó que siente que debería ser nombrado presidente honorario de la FIFA si se lo exonera de todos los cargos. "Esa sería la mejor reacción de la FIFA", concluyó.