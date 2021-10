En Estados Unidos, ¿a qué hora es y qué canal transmite PSG vs Angers por la Ligue1?

El París Saint-Germain de Pochettino busca volver al triunfo en la liga de Francia y y acá les decimos dónde se puede sintonizar el partido en USA.

El PSG vuelve a la acción en la Ligue 1. Tras caer ante el Stade Rennes, el equipo dirigido por Mauricio Pochettino busca volver a la senda del triunfo cuando reciban al Angers, como parte de la Fecha 10.

Ante la expectativa que genera el compromiso, los seguidores latinos que residen en Estados Unidos quieren saber en dónde se transmite el encuentro. Y para que estén al tanto, en Goal te damos la fecha y el canal donde se puede ver en vivo.

FECHA, DÍA Y HORARIO DEL PSG VS ANGERS

El partido se juega el viernes 15 de octubre a las 15:00 horas, tiempo de Washington D.C., la capital de Estados Unidos.

Para Chicago el horario del compromiso es a las 14:00 horas; Denver 13:00; Phoenix y Los Ángeles 12:00; 11:00 Anchorage y 09:00 en Honolulu.

¿DÓNDE VER PSG VS ANGERS EN ESTADOS UNIDOS?

La transmisión por TV para el territorio estadounidense es la misma de siempre para esta temporada. Todos los partidos que dispute el París Saint-Germain por la Ligue 1 están disponibles en exclusiva a través de beIN Sports.

En vivo online vía streaming el partido de los parisinos se puede ver por la plataforma de Fanatiz, que cuenta con planes de suscripción mensual o anual.

POSIBLES ALINEACIONES

Hasta el momento no hay una once confirmado para los locales, debido a que Messi, Neymar y Di María no estarán disponibles para este partido, ya que su último partido de Eliminatorias es el jueves 14 de octubre.

PSG

A confirmar. DT: Mauricio Pochettino.

ANGERS

A confirmar. DT: Gérald Baticle.