Modric: "Estábamos convencidos de que sin Cristiano Ronaldo seguiríamos ganando"

El croata concedió una extensa entrevista al diario "Sportske Novosti" en la que repasó su temporada, elogió a Zidane, Benzema y Ramos

Luka Modric está en cargando pilas de cara a preparar lo mejor posible el duelo ante el , en octavos de final de Champions. El croata está disfrutando de unos días de vacaciones tras conquistar la Liga con el y en su periodo de asueto, ha concedido una jugosa entrevista al periódico 'Sportske Novosti'.

Acerca de su título de Liga con el conjunto blanco, Modric comenta: "Estoy lleno de felicidad y satisfacción por mi segundo título de Liga. Ya gané 16 trofeos en el Madrid, cuatro Ligas de Campeones, pero este título me hizo especialmente feliz. Deberíamos haber tenido más títulos nacionales porque jugamos algunos campeonatos de una manera torpe. Pero bueno, sea lo que sea que haya pasado, uno debe disfrutar el presente y puede influir en lo que sigue", asegura.

"Sergio Ramos es el líder del equipo y el mejor defensa del mundo"

Preguntado sobre la figura de Sergio Ramos, Modric asegura: " ¡Mi hermano Sergio es un fenómeno! Y no digo eso porque en ocho años hemos creado una relación realmente especial, pasamos tiempo con las familias, vamos de vacaciones juntos, o porque hemos tenido fantásticas experiencias en el fútbol y éxitos juntos. Es un líder de equipo y el mejor defensor del mundo. Su carrera dice la clase de juagdor que es", explica.

Sobre Eden Hazard, Modric dice que no ha tenido suerte con las lesione y que, "si está listo para el City, genial, y si no, lo más importante es que al comienzo de la nueva temporada en septiembre esté sano", dice el croata. En cuanto a Karim Benzema, Modric dice que "ahora todos se han dado cuenta de lo que los jugadores hemos sabido durante mucho tiempo. Benzema es un gran delantero con el que es un placer jugar. Me alegro de que ahora haya experimentado una ovación general de reconocimiento por su gran clase", dice.

"Estábamos convencidos que seguiríamos ganando sin Cristiano Ronaldo"

Cuestionado sobre si ahora se valora más a Benzema porque ya no está a la sombra de Cristiano Ronaldo, Modric explica: "No hace falta discutir lo importante que fue Cristiano para el Madrid, pero debo decir que no nos agobia el hecho de que él no esté allí en el sentido de que no podremos tener las mismas ambiciones. Estábamos convencidos de que seguiríamos ganando sin él porque, independientemente de la fuerza del individuo, el equipo siempre está por encima de todo y la fuerza es más fuerte".

"Zidane es uno de los mejores entrenadores del mundo"

Acerca de la figura de Zinedine Zidane, Modric comenta: "Zidane ha confirmado su clase, y no solo el fútbol, que es fantástico. Zidane una vez más demostró ser una persona superior. Creó de una manera reconocible un gran ambiente dentro y alrededor del equipo", para después añadir que "es uno de los mejores entrenadores en la historia del Madrid, y tiene una competencia terrible. Y en mi opinión, hoy es uno de los mejores entrenadores del mundo", explica.

Modric quiere terminar su carrera en el Real Madrid

Sobre si le gustaría terminar tu carrera en el Madrid, el croata lo tiene clarísimo: "¿Y a quién no? Pero queda por ver si el club lo querrá. El Madrid es mi casa, pero el Madrid decide qué es lo mejor para el club. Sé que los centrocampistas rara vez se quedan aquí hasta que tienen 35 años. Lucharé en el campo para merecer seguir. Lo único seguro es que en el Real Madrid hasta junio de 2021", sentenció.