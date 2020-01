Está de vuelta: Yannick Ferreira Carrasco no ha firmado pero ya se entrena con el Atlético de Madrid

El extremo belga se ha convertido en la alternativa del conjunto colchonero para reforzar su ataque tras no perder firmar a Cavani.

El finalmente no ha podido firmar a Edinson Cavani tras no poder cerrar un acuerdo con el PSG pero los colchoneros han encontrado una alternativa para incorporar a un jugador de ataque en este mercado de enero y no es otro que Yannick Ferreira Carrasco.

El extremo belga llega cedido desde y este viernes, aunque aún no se ha cerrado oficialmente su contratación, ya se ha entrenado a las órdenes de Diego Simeone en el último entrenamiento de los colchoneros antes de medirse al en el derbi.

Carrasco ya jugó en el conjunto colchonero entre 2015 y 2018, tiempo en el que consiguió disputar una final de la UEFA ante el Real Madrid en la que marcó uno de sus 23 goles como colchonero antes de marcharse al Dalian Yifang, desde donde ahora vuelve como cedido hasta final de temporada.