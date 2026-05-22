ESPN publica una importante actualización sobre la disponibilidad de Memphis justo antes de la convocatoria para el Mundial

Memphis Depay corre contra el reloj. El delantero ha entrenado duro las últimas semanas para recuperarse de una lesión en el muslo, y el seleccionador Ronald Koeman vigila su evolución de cara a la lista para el Mundial.

Se perdió los últimos ocho partidos de liga con el Corinthians y aún no está confirmado que llegue a tiempo al Mundial.

Para él es clave recuperar el ritmo, pues Koeman dijo en marzo que solo lo llevaría al Mundial si estaba en forma, aunque luego matizó que un Memphis a medio gas también podría ser útil.

Recientemente sintió molestias en la otra pierna, algo habitual en la recuperación, por lo que el Corinthians no lo alineará hasta que esté al 100 % y evite una recaída. Además, el club quiere renovarle el contrato.

El viernes no jugó ante Peñarol (1-1), pero en privado crece la confianza de que su regreso sea inminente.

Según ESPN, hay «gran probabilidad» de que regrese ante el Atlético Mineiro; empezaría en el banquillo y podría jugar unos minutos.

Ese encuentro será el último antes de que Koeman anuncie, el 27 de mayo, la lista definitiva para el Mundial.