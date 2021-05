ESPN: Dos temporadas de sanción para los clubes que insistan en la Superliga

Según informa 'ESPN', UEFA castigará con dos temporadas sin jugar Champions o Europa League a los clubes que sigan en la Superliga

Las aguas no volverán a su cauce y la Superliga tendrá consecuencias. Habrá un antes y un después de la fundación de la Superliga para sus clubes fundadores. Al menos, así lo asegura 'ESPN', que revela que la UEFA, con su presidente Aleksander Ceferin a la cabeza, sigue dando pasos adelante para tomar medida respecto a los clubes "rebeldes" que formaron una competición privada y semi-cerrada, a espaldas de la UEFA. Según 'ESPN', la UEFA tiene previsto sancionar a todos aquellos equipos que sigan vinculados al proyecto de la Superliga, con una suspensión de dos años de cualquier competición UEFA. Es decir, con dos temporadas sin poder jugar Champons League o Europa League.

UEFA "levantará" la mano con los 6 ingleses y el Atlético de Madrid

'ESPN' avanza que la UEFA mantiene un diálogo con los 12 clubes fundadores de la Superliga y que está estudiando una sanción menor a cambio de conseguir arrancar el compromiso formal de todos los clubes de no seguir adelante con la creación de la competición. El citado medio explica que siete clubes, el 'Big Six' inglés (Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United y Tottenham Hotspur), más el Atlético de Madrid, podrían no ser duramente sancionados por haber rectificado a tiempo y abandonar el proyecto.

En cambio, según apunta 'ESPN' los clubes que siguen en la Superliga o que decidan seguir en ese proyecto, serían sancionadoscon esos dos años sin jugar competiciones UEFA. Y ese, por ahora, sería el caso de Juventus, AC Milan, Inter de Milán, FC Barcelona y Real Madrid.

Los clubes que aún siguen en la Superliga no ceden

Fuentes consultadas por Goal, afines a los clubes que todavía pertenecen a la Superliga, comentan a Goal que no esperan represalias por parte de la UEFA, porque se expondría a vulnerar una medida cautelar otorgada por un tribunal de Madrid. A eso cabe añadir las diferentes penalizaciones millonarias que deberán afrontar los clubes de la Superliga si deciden abandonar el proyecto, cuya cuantía se especula pero aún no ha sido fijada por ninguno de los actores principales de la Superliga.