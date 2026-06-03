ESPN desmiente el rumor y explica por qué Dani Ceballos es «inalcanzable» para el Ajax

Esta semana, el Ajax consultó al Real Madrid sobre la disponibilidad de Dani Ceballos. Los expertos en fichajes Fabrizio Romano y Matteo Maretto confirman el interés y el contacto, pero ESPN lo considera «inalcanzable».

Lo que sí está claro es que Ceballos va a dejar el Real Madrid. El centrocampista ha quedado relegado a un segundo plano en el gigante español y las relaciones se han deteriorado aún más después de que él y el entrenador interino Álvaro Arbeloa entraran en conflicto el mes pasado, tras lo cual Ceballos fue excluido de la convocatoria para el siguiente partido.

Esta temporada, el español de 29 años solo ha jugado 23 partidos (826 minutos), cifra baja para un centrocampista que ha vestido la camiseta madridista en 215 ocasiones, con siete goles y dieciséis asistencias.

El Ajax quiere aprovechar la situación y esta semana consultó al Madrid sobre su fichaje, según Romano y Maretto.

No es la primera vez que su nombre suena en Ámsterdam: ya se le relacionó con el club holandés el invierno pasado, aunque entonces no hubo acuerdo.

Según ESPN, el precio del traspaso no sería un obstáculo: el Ajax estaría dispuesto a pagar unos seis millones de euros, cifra que podría convencer al Real Madrid.

Sin embargo, ESPN duda: el obstáculo es el salario del jugador, que debería rebajar notablemente para fichar.