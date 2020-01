Espinoza le respondió a Yeferson Soteldo: "Para qué vamos a darle un poco de pantalla a alguien que quiere hacer una polémica"

El volante reaccionó a la burla del venezolano en Instagram. Además se refirió a la posibilidad de que Unión Española no se presente a la semifinal.

Este miércoles Yeferson Soteldo volvió a provocar a los hinchas de Universidad de en redes sociales. Y es que el venezolano reaccionó en Instagram ante un comentario de un fanático azul que lo trató de "enano mal agradecido" luego que el jugador del Santos destacara su primer aniversario desde su arribo a "un gran club" de . “Casi se va al descenso. Disculpa por irme”, le contestó sarcásticamente el llanero al usuario.

Y, en ese contexto, Gonzalo Espinoza sacó la voz para responderle al exfutbolista laico: “Hay cosas que no importan y hay gente que no está acá que no nos importa. Para qué vamos a darle un poco de pantalla a alguien que capaz que quiere hacer una polémica, no nos interesa. Nosotros estamos en la U, él en otro lado y se fue hace tiempo”, señaló el volante en rueda de prensa.

El drástico anuncio de la ANFP para el partido entre la U y Unión Española

En la misma instancia, Espinoza se refirió a la posibilidad de que finalmente no se presente al duelo de semifinales de Copa Chile, programado para este sábado en el Estadio La Portada. Y es que los hispanos han dado innumerables señales de que no jugarán el partido "inventado" ante los azules, el que otorga el Chile 4, que da un boleto a la .

El artículo sigue a continuación

“Es como feo lo que se está haciendo. Yo no sé si creer o no, y si es así, qué malo. Qué malo para el fútbol, para todos. Y si se presentan, o es una estrategia, no sé. Nosotros estamos enfocados en ese partido y no va a cambiar por más que se diga que se juega o no se juega. No va a cambiar nuestro enfoque. Pase lo que pase vamos a ir, nos vamos a preparar. Mentalmente estamos dispuestos a jugar”, expuso.

Y agregó que no se sabe si “realmente si los jugadores no querrán jugar. Si a mí me preguntan como jugador, uno quiere jugar este tipo de partidos, es jugarse un campeonato internacional, no es cualquier cosa. Yo no sé si los jugadores de Unión no quieren jugar, conozco a varios que sé que las ganas de jugar están y son otras cosas que no dependen de ellos”.

Finalmente, respecto a las palabras que emitió el gerente general de los hispanos, Luis Baquedano, Bulldog respondió: “No entiendo los argumentos. Son campeonatos distintos. La Copa Chile todavía no termina, no le dieron término que yo sepa. La aplazaron, porque la vamos a jugar. El torneo se terminó, pero la Copa Chile no ha terminado”, cerró.