Especial Real Madrid-Liverpool: una final para la historia en París

Difícil tener una final de Champions con más historia. El Real Madrid y el Liverpool se citan en el Stade de France el próximo sábado 28 de mayo para luchar por la 'Orejona'. Son 19 copas entre ambos y un elenco interminable de jugadores de talento para un partido del que solo se esperan cosas buenas. Benzema, Salah, Vinicius, Mané, Alaba, Van Dijk, Courtois o Ederson son algunos de los muchos talentos que estarán sobre el césped. Gran fútbol acompañado de un ambiente aún mejor, el que darán los 81.338 aficionados que tendrán la suerte de entrar al estadio. París se ha puesto de gala para recibir a los miles de hinchas madridistas y reds que estarán en la capital francesa.

También es una revancha para el Liverpool de aquella final de 2018 de tan infausto recuerdo en la ciudad del norte de Inglaterra. Fue en Kiev y tuvo como protagonista a Karius, que regaló dos goles a los blancos y encajó uno de los más bonitos en la historia de la competición: una chilena de Bale que se coló por la escuadra. Mucha de esa plantilla sigue vigente y tratará de devolver el golpe cinco años después. También repiten varios jugadores del Madrid, entre ellos Benzema, que anotó uno de los goles.

Sin embargo, hay otros muchos que disputarán su primera final. Son menos en el Liverpool, que ha mantenido el grueso del once estos últimos años. Diego Jota, Luis Díaz y Konaté son algunos de los que se han incorporado más tarde. Son más en el Madrid, que ha apoyado gran parte de su proyecto en los jóvenes. Vinicius, Rodrygo, Valverde o Militao tienen la oportunidad de levantar su primera Champions.

El Madrid: la Champions de los milagros no empezó bien

El conjunto blanco ha vivido esta edición sufriendo. La fase de grupos fue relativamente tranquila más allá de los problemas que planteó el Inter, especialmente en San Siro. Sin embargo, se vivió una derrota dura ante el desconocido Sheriff que pudo marcar negativamente la temporada. Todo lo contrario: el equipo fue capaz de rehacerse y superar la ronda una jornada antes del final de la misma.

En octavos, empezaron las remontadas. El PSG fue amo y seño de la eliminatoria los 90 minutos en París y 60 en el Bernabéu. Fue entonces cuando el Madrid demostró que no vale solo con 'matarlo', sino que debes 'rematarlo'. Tres goles de Benzema en cuestión de 15 minutos dieron la vuelta a la llave y la clasificación a los blancos. En cuartos, contra el Chelsea, parecía que todo iba a acabarse con el 1-3 conseguido en la ida en Stamford Bridge. Nada más lejos de la realidad, los de Tuchel se pusieron 0-4 mostrando una superioridad aplastante. Cuando todo parecía perdido, Modric asistió a Rodrygo para forzar la prórroga y, en la misma, Vinicius hizo lo propio con Karim para remontar.

Por último, en semifinales contra el City, el 4-3 cosechado en Manchester, donde el rival fue superir, dejaba parte del trabajo al Bernabéu. El gol de Mahrez en el tramo final cerraba la puerta casi de forma definitiva, pero la magia de ese estadio parece no acabarse nunca. Dos goles de Rodrygo en tres minutos obligaron a definir todo en 30 minutos extras. Vini forzó un penalti y Benzema ajustició a los de Guardiola para alcanzar la final.

Liverpool: a la final a base de golpes

Si bien en algunos tramos de la competición el equipo de Klopp se ha visto apurado, se puede decir sin miedo a equivocarse que ha sido el conjunto que mayor superioridad ha demostrado respecto a sus rivales, empezando por la fase de grupos. A pesar de estar en el grupo de la muerte junto a Atlético, Oporto y Milán, arrolló a todos sus rivales: seis victorias en seis jornadas con 17 goles a favor y solo seis en contra. Difícil hacer una primera fase mejor.

En la fase eliminatoria, la dinámica que han seguido los reds ha sido similar en todas las rondas. La misma se basaba en dejar el cruce solucionado en la ida. Esto le ha provocado caer en la relajación durante las vueltas, pero siempre que ha apretado, ha demostrado que podía acabar con cualquiera. Contra el Inter, llegó a Anfield tras haber ganado 0-2 en San Siro. A pesar de la ayuda de su público, los de Inzaghi les pusieron en un brete. 0-1 que dejó todo abierto hasta el final. En cuartos, con el Benfica, el resultado en Lisboa fue de 1-3. En esta ocasión, en casa y a medio gas, se pusieron 3-1, aunque los portugueses apretaron al final para igualar a tres. Por último, en la semifinal tuvieron que jugar el primer partido en casa, donde se pusieron 2-0. Los de Emery, en la vuelta, consiguieron igualar la eliminatoria y el Liverpool se encontraba ante una situación que no había vivido antes. No fue un problema: remontó el partido para poner 2-3 y demostrar que su inmaculada Champions merecía una final.

Duelo de estrellas: Benzema vs. Salah

Si hablamos de Real Madrid y Liverpool hablamos de Benzema y Salah. Dos de los mejores jugadores en la actualidad frente a frente con una Champions en juego. Además, tras los cambios en el Balón de Oro, la consecución del máximo torneo continental puede ser decisivo para llevarse el título. Un aliciente más para que ambos den el máximo. París coronará al mejor.

El primero vive la mejor temporada de su carrera. Desde la marcha de Cristiano había asumido el liderazgo ofensivo del Madrid, pero nunca rindiendo a un nivel como el de este curso, especialmente de cara a puerta. Son 44 goles en 45 partidos, además de 15 asistencias. Su presencia clave en LaLiga y aún más importante en la Champions, en la que es máximo anotados con 15 goles. Sus hat-tricks ante PSG o Chelsea, además de marcar el gol decisivo en todas las eliminatorias desde octavos lo convierten en el mejor jugador de esta edición.

El egipcio ha tenido que vivir la decepción de perder la Copa África en la final y de caer ante Senegal en la clasificación al Mundial. Pero en su equipo, bajo las órdenes de Klopp, su nivel sigue siendo superlativo. Lleva 31 goles y 15 asistencias con su equipo esta temporada, una más, demostrando que es un futbolista tremendamente regular. Por si fuera poco, Salah ha asegurado sentirse motivado por la posibilidad de tener una revancha contra el Madrid. Cabe recordar que tuvo que ser sustituido en los primeros minutos de la de 2018 por una lesión en el hombro.

Klopp: carisma y electricidad

Dicen que los equipos se parecen a sus líderes y en este caso, en el Liverpool, la frase no puede ser más cierta. Jürgen Klopp es un tipo enérgico, carismático e hiperactivo y su equipo es exactamente igual. Un equipo alegre, vertical y sin miedo: sólo piensan en traducir cada jugada en gol. Aburrirse con el Liverpool de Klopp es absolutamente imposible.

Desde que llegó al equipo inglés en 2015 fue quemando etapas hasta que ha logrado cumplir el objetivo de instalar de nuevo al Liverpool en el lugar que merece: entre los mejores de Europa. Ha conquistado una Champions, una Premier, una FA Cup, una Carabao Cup, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes. Además, esta será la tercera final de Champions que disputen con el alemán, habiendo ganado una y perdido la otra, precisamente ante el Real Madrid.

Ancelotti: calma y experiencia

Carlo Ancelotti, en cambio, ha destacado por ser un hombre capaz de mostrarse tranquilo en situaciones que a cualquier otro le tendrían subiéndose por las paredes. Seguramente gran parte de su éxito resida en esa forma de mantener la calma en todas las situaciones. Cualquier otro se habría vuelto absolutamente loco con el gol de Sergio Ramos en Lisboa y él apenas se inmutó.

Al igual que con Klopp y el Liverpool, el Real Madrid se asemeja a Ancelotti en que ambos son capaces de mantener la cabeza fría en momentos de altísima tensión. Quizás por ello los blancos han logrado esta temporada remontadas inverosímiles que le han llevado a París.

El Real Madrid con Ancelotti ha alcanzado sus mejores momentos de fútbol en la última década, tanto en la primera etapa como en la segunda. Ancelotti no apuesta por ser tan vertical como lo era Mourinho, apuesta más por un estilo más de control y de tener un bloque defensivo contundente, a la vez que sí, evidentemente, el Real Madrid por su forma de entender el fútbol siempre va a ser un equipo vertical. Otra de las claves de su equipo es una presión alta que impida al rival salir con el balón de manera cómoda.

Vinicius vs. Alexander Arnold: los jóvenes al poder

La banda izquierda del Madrid, derecha del Liverpool, vivirá un duelo que si todo marcha según lo previsto, será uno de los más recurrentes y de mayor talento de la próxima década. Vinícius reta a Alexander-Arnold por segunda vez en los últimos años. La calidad y desborde del brasileño contra la intensidad y velocidad del inglés. Dos jóvenes que ya son referentes en sus equipos y estrellas mundiales.

Vini llegó al Madrid con la presión de haber costado 40 millones sin haber debutado en el Brasileirao. Sus primeros pasos fueron en el Castilla y no tardó en llamar a las puertas del primer equipo. Sin embargo, su falta de acierto de cara a puerta y algunas de sus decisiones no convencían a parte del Bernabéu. Todo ello ha cambiado esta temporada, en la que con 21 años ha vivido un proceso de maduración récord. No solo ha mejorado en su definición y, por tanto, en sus cifras (21 goles y 20 asistencias), sino que ha asumido un liderazgo que por edad, no tenía por qué corresponderle. El de Sao Gonçalo tiene ese carácter ganador y de trabajo que tanto enamora en el Bernabéu.

Trent es uno de los talentos más importantes que ha salido del fútbol inglés en este siglo, y lo demostró en sus primeros años. En la 2016/2017, con 18, empezó a hacerse un hueco en el primer equipo, pero fue en las 2017/2018 cuando su progresión imparable le convirtió en titular indiscutible. Sin haber cumplido los 20 terminó la temporada con 34 partidos, uno de ellos, la final de Champions de Kiev contra el Madrid. En defensa es un notable, pero es en ataque cuando marca la diferencia. Tiene un guante en su pie derecho, que ya ha dado 62 asistencias en 225 partidos con los reds. Se encarga del balón parado, una de las armas más peligrosas de los ingleses. Si el Madrid quiere tener controlado el partido, debe atar en corto al lateral.

