España ya es líder de grupo y Robert Moreno sigue con sus pruebas

La Roja venció sin despeinarse a Malta por 7-0 en un partido con varios estrenos goleadores y muchas pruebas de cara a la Euro 2020.

se aseguró este viernes acabar como líder de su grupo de clasificación para la tras golear sin piedad y casi sin despeinarse a la débil Malta por 7-0. La Roja se gustó en un partido que sirivió para que Robert Moreno siguiera haciendo pruebas de cara a la gran cita del verano y para que varios jugadores se estrenaran como goleadores.

El técnico entregó la medular a Rodrigo y Thiago y probó el 4-4-2 con Cazorla y Sarabia en las bandas pero con libertad de movimientos y Gerard Moreno y Morata en la doble punta. Precisamente el delantero del abrió la lata siguiendo su idilio goleador, ya que sumó ante Malta su séptimo gol en los últimos siete partidos de forma consecutiva tras resolver una sucesión de errores en un córner.

Malta resistía como podía pero La Roja acabó doblando su ventaja gracias a una estupenda acción de Navas, que aclaró la jugada sentando a dos rivales y hablitó a Cazorla para que definiera a placer en el mano a mano. La zaga rival cada vez hacia más aguas y el tercero pudo llegar antes del descanso pero Gerard Moreno llegó un segundo tarde y falló a portería vacía. Con el partido más que ganado, Robert Moreno dio la alternativa a Pau Torres y Dani Olmo y la savia nueva trajo más goles.

Pau Torres se estrenó al minuto de salir mandando la red con el pecho un córner peonado por Rodri. Nada más sacar de centro, La Roja volvió a golpear con un buen disparo a la escuadra de Sarabia, que coronó con el gol una buena actuación. Dani Olmo, con una definición llena de clase, y Gerard Moreno también acabaron viendo portería. En los últimos 20 minutos, España levantó el pie del acelerador para no hacer más sangre y el público en el Ramón de Carranza se entretuvo coreando el nombre de Pau López, que debutó en la portería y no recibió ni un solo disparo a puerta. Aún así dio tiempo a que Navas con un golazo desde la frontal cerrara la goleada, que no igualó la del mítico 12-1 de milagro.

La debilidad de Malta no permite sacar demasiadas conclusiones pero sí parece claro que los nuevos han llegado con hambre, que Moreno ve en Ramos y Albiol su pareja de centrales más fiable, que Navas ha ganado la partida a Carvajal en la derecha y que Morata ahora mismo es el nueve español más en forma. El de Rumanía del próximo lunes será el último partido oficial antes de la Euro 2020 y España se juega la posibilidad de ser cabeza de serie.