España sigue buscando un '9': Todos los nombres del 'casting'

¿Qué delanteros tiene el seleccionador a mano? ¿qué delanteros se ha probado? Analizamos los 'nueves' que ha tenido España en los últimos tiempos

" no tiene gol". Esa fue la conclusión de varios internacionales después de la derrota del equipo de Luis Enrique en Kiev. Una conclusión general que se está alargando en el tiempo y que ha derivado en un debate futbolístico que se inclina por pensar que España tiene una gran asignatura pendiente: la del delantero centro. La selección no tiene un "killer" nato en el área, no cuenta con un goleador de nivel y eso está acabando por lastrar las posibilidades de un equipo que genera mucho fútbol, pero que no termina de ver portería y materializar las ocasiones. Pero ¿qué delanteros tiene el seleccionador a mano? ¿Con qué delanteros se ha probado? Analizamos los 'nueves' que ha tenido España en los últimos tiempos y cual ha sido su rendimiento...

Ahora mismo, Gerard Moreno (3 goles en 6 partidos), Rodrigo Moreno (8 goles en 24 choques) y Míkel Oyarzabal (3 tantos en 8 encuentros) parten con ventaja y son los que más cuentan para Luis Enrique, al entrar en la última lista. No obstante, aunque su presencia viene a ser una constante para el asturiano, los tres aún no están respondiendo a las expextativas. Oyarzábal no es un '9' puro y tiene que adaptarse a jugar de falso delantero centro, cuando su hábitat natural en la es por detrás del punta o tirado al costado. En el caso de Rodrigo Moreno, jugador del Leeds, su posición natural es la de segundo delantero, no la de rematador. Y aunque el ex valecianista se esfuerza en lastimar por el centro, no tiene el instinto asesino necesario. Gerard Moreno, que está completando un gran comienzo de temporada con el , es el único de los tres que está acostumbrado a ser un auténtico delantero centro puro en su equipo. Eso sí, no jugó ante y el equipo lo notó.

Otros casos importantes son los de Iago Aspas (6 goles en 18 partidos), Paco Alcácer (12 tantos en 19 choques) y Álvaro Morata (17 en 33 encuentros). El caso de Aspas es realmente llamativo. Ha pasado de ser titular imprescindible a prescindible y no juega con España desde junio de 2019. Es decir, lleva más de un año sin jugar con "La Roja". En el caso de Alcácer y Morata, que sí han contado con Luis Enrique, no juegan desde la goleada a Rumanía. Otra opción sería Diego Costa (10 tantos en 24 choques), pero el hispano-brasileño, que no es titular en su equipo y lo tendrá complicado con la llegada de Luis Suárez, no acaba de convencer a Luis Enrique. y es lógico, no está en buena forma y hace tiempo que no demuestra que está "de selección".

Otros delanteros que ha probado la selección española han sido Iñaki Williams (Athletic), que no está entrando en las listas de Luis Enrique y Jaime Mata ( ) que ha tenido una sola convocatoria a comienzos de 2019. Ambos parece que lo tienen bastante complicado para el seleccionador. Otras opciones que aparecen en el horizonte y que aún no han tenido minutos con la camiseta nacional y algo de continuidad serían Lucas Pérez (Deportivo ), Borja Iglesias ( ), Raúl De Tomás ( ), Borja Mayoral (AS ) o Ángel (Getafe). Opciones que seguramente Luis Enrique habrá valorado y que puede que acaben por tener su oportunidad.